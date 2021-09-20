В магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Пскове пройдёт акция по сбору продуктов для малоимущих

18:55, 20 сентября 2021, ПАИ

Сбор продовольственной помощи для семей с детьми, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, организует в Пскове ведущая розничная компания России X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь». Проект носит название «Корзина доброты» и состоится 25 сентября с 10:00 до 18:00 во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в регионе.

Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения и оставить их в специальных тележках в закассовой зоне. Купить можно подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервы, макароны, орехи, сухофрукты. Продукты доставят на склад, затем из них сформируют наборы для нуждающихся семей с детьми в Пскове и Псковской области.

Акция пройдет при поддержке администрации Псковской области и Псковской митрополии.

По итогам акции Х5 Group утроит собранное продовольствие. Таким образом, все семьи получат одинаковые продуктовые наборы. Также ритейлер возьмет на себя все организационные расходы, включая обеспечение инфраструктуры и логистику.

Социальный проект «Корзина доброты» начался ещё в 2015 году. Его запустили X5 и Фонд продовольствия «Русь». Компания первой среди ритейлеров в России создала инфраструктуру по оказанию продовольственной помощи по технологии food drive: покупатели непосредственно в магазине могут купить и передать волонтерам продукты для нуждающихся людей.

На постоянной основе работает и благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф. В 2020 году сайт стал площадкой для онлайн-сбора продовольственной помощи во время активной фазы пандемии.

Благодаря регулярным марафонам «Корзина доброты», которые проходят в разных городах России, в этом году уже удалось собрать более 150,5 тонн продуктов. В прошлом году – более 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн выше показателя за 2019 год. В результате помощь в 2020 году получили 142 092 человека, среди которых – одинокие пенсионеры, дети, люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, врачи.