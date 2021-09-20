До +1 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

15:02, 20 сентября 2021, ПАИ

21 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.

Будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.