До +1 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
21 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.
Будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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