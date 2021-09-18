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Спорт

Команда Изборского лицея завоевала серебро на «Президентских состязаниях»

Учащиеся образовательных учреждений Псковской области участвуют в финальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Среди городских класс-команд регион представляют ученики Невельской средней общеобразовательной школы № 1 имени К. С. Заслонова, среди сельских класс-команд — ученики Изборского лицея. В личном зачете по спортивному многоборью учащаяся Изборского лицея Мария Навазова заняла 4 место среди 220 девушек. А в групповом теоретическом конкурсе, где школьники демонстрировали свои знания об олимпийском движении, достижениях российских и советских спортсменов, а также о важности занятий физической культурой, команда Изборского лицея стала второй среди 74 команд.

В ходе соревнований ребята боролись за победу в четырех основных дисциплинах: спортивное многоборье (бег 60 и 1000 м, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъем туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения сидя), эстафетный бег, теоретический конкурс и творческий конкурс на тему «Спорт — это космос человеческих возможностей!».

Финал Всероссийских соревнований «Президентские состязания» проходит в Краснодарском крае. В нем принимают участие 1,4 тысячи школьников команд 7-х классов из 81 субъекта Российской Федерации. Президентские состязания проводятся на базе Всероссийского детского центра «Орленок».

В это же время на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае школьники соревнуются во Всероссийских спортивных играх «Президентские спортивные игры». В соревнованиях участвуют победители региональных этапов — 960 человек из 80 субъектов Российской Федерации. Псковскую область представляют ученики Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина.

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