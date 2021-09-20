В Пскове неизвестные украли ящик для пожертвований бездомным животным

15:48, 20 сентября 2021, ПАИ

В Пскове неизвестные украли ящик для пожертвований зоозащитной организации «Шанс». Об этом сообщается в группе «Шанса» в соцсети «ВКонтакте».

Ящик был установлен в магазине на Труда, 50. Люди нашли его сломанным и пустым.

Кроме того, украдена табличка с надписью с памятного камня возле приюта.

«Отвратительное, гадкое чувство. Люди отдают последнюю копейку для бездомных животных. Мы изо всех сил стараемся работать на благо города и в интересах животных. Но есть "люди", готовые поживиться даже на этом», - написали волонтёры.