Выявили фальшивые купюры в Пскове и Плюсском районе

17:21, 20 сентября 2021, ПАИ

17 и 19 сентября 2021 года в Псковской области выявили два случая фальсификации купюр, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Первый случай произошел 17 сентября в Пскове. В одном из финансовых учреждений выявили фальшивую купюру номиналом в две тысячи. Полицией установлены лица, которые воспользовались подделкой. Возбуждено уголовное дело.

Второй случай произошел 19 сентября на АЗС на Ленинградской улице в поселке Заплюсье Плюсского района. Обнаружили банкноту достоинством в пять тысяч рублей с признаками подделки. На данный момент ведется проверка.

УМВД России по Псковской области просит жителей, работников сферы торговли и обслуживания быть предельно осторожными, потому что в последнее время участились случаи выявления фальсификации банкнот. Призывают псковичей внимательнее проверять купюры и в случае малейших подозрений обращаться в ближайший отдел полиции.