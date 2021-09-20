Врачам удалось спасти пермского стрелка
18-летний студент Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском университете 20 сентября, находится на ИВЛ. Его прооперировали в местной клинике. Постепенно стрелок отходит от наркоза, он слышит, что происходит вокруг и реагирует на слова врачей, пишет Telegram-канал Baza.
Бекмансуров находится в тяжелом состоянии, так как во время задержания получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Сейчас он в реанимации, но вечером его могут перевести в обычную палату.
На этажах больницы дежурят полицейские.
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