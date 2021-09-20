Врачам удалось спасти пермского стрелка

17:32, 20 сентября 2021, ПАИ

18-летний студент Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском университете 20 сентября, находится на ИВЛ. Его прооперировали в местной клинике. Постепенно стрелок отходит от наркоза, он слышит, что происходит вокруг и реагирует на слова врачей, пишет Telegram-канал Baza.

Бекмансуров находится в тяжелом состоянии, так как во время задержания получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Сейчас он в реанимации, но вечером его могут перевести в обычную палату.

На этажах больницы дежурят полицейские.