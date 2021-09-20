Мужчина застрелил пять человек в Алматы

18:12, 20 сентября 2021, ПАИ

20 сентября примерно в 17:00 в Алматы 57-летний мужчина октрыл огонь по судебным исполнителям, рассказал Tengrinews.kz.

Во время исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и сотрудникам ДЧС.

По предварительным данным конфликт произошел из-за выселения жильцов дома по судебному постановлению.

На данный момент стрелявший взят под стражу и возбуждено уголовное дело. Погибли пять человек, в том числе два участковых инспектора.