Мужчина застрелил пять человек в Алматы
20 сентября примерно в 17:00 в Алматы 57-летний мужчина октрыл огонь по судебным исполнителям, рассказал Tengrinews.kz.
Во время исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и сотрудникам ДЧС.
По предварительным данным конфликт произошел из-за выселения жильцов дома по судебному постановлению.
На данный момент стрелявший взят под стражу и возбуждено уголовное дело. Погибли пять человек, в том числе два участковых инспектора.
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