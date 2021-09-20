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В Псковском районе возобновили приём заявок на доставку газа в баллонах

В Псковском районе можно заказать доставку газа в баллонах на дом. Фото Instagram

 ООО «Псковтрансгаз» возобновил прием заявок на доставку населению Псковского района сжиженного газа в баллонах. Об этом сообщает администрация Псковского района.

 Оставить заявку на доставку баллонов с газом можно по телефону 8(921)500-75-68.
 

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