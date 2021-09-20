В Псковском районе возобновили приём заявок на доставку газа в баллонах
ООО «Псковтрансгаз» возобновил прием заявок на доставку населению Псковского района сжиженного газа в баллонах. Об этом сообщает администрация Псковского района.
Оставить заявку на доставку баллонов с газом можно по телефону 8(921)500-75-68.
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