Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Google активирует защиту конфиденциальности c Android 11

Речь идёт о функции автоматического сброса разрешений для защиты конфиденциальности. Фото IzTime

До конца 2021 года Google реализует активацию функции защиты конфиденциальности Android 11 на устройствах под управлением более старых версий ОС, пишет Telegram-канал SecAtor со ссылкой на разработчика. В настоящее время ОС Android установлена на более чем 3 миллиардах устройств по всему миру.

Речь идет о функции автоматического сброса разрешений, предназначенной для защиты конфиденциальности пользователей путем автоматического удаления runtime permissions в приложениях, которые не использовались в течение нескольких месяцев.

Runtime permissions также известны как опасные разрешения и используют частные пользовательские данные с ограниченным доступом, такие как местоположение или контактная информация.

Опция будет доступна на всех устройствах с сервисами Google Play и под управлением Android 6.0 (уровень API 23) до Android 10 (уровень API 29) включительно. Пользователи смогут перейти на страницу настроек автоматического сброса и включить/отключить ее для определенных приложений. При этом система начнет автоматически сбрасывать разрешения неиспользуемых приложений через несколько недель после запуска функции на устройстве.

Запуск стартует в декабре 2021 года и завершится, по расчетам разработчиков, в 1 квартале 2022 года, когда функция будет доступна на всех совместимых устройствах Android.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

20 сентября 2021

Google активирует защиту конфиденциальности c Android 11

20 сентября 2021

В магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Пскове пройдёт акция по сбору продуктов для малоимущих
20 сентября 2021

Полицейских, обезвредивших напавшего на вуз в Перми, наградят
20 сентября 2021

Виталий Соловьев: Сообща мы справимся с любыми трудностями

20 сентября 2021

Расстрел в университете. Что известно о нападении в Перми
20 сентября 2021

До +1 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
20 сентября 2021

В России ремонт машин по ОСАГО будут рассчитывать по новым правилам
20 сентября 2021

Суд приравнял квартиру псковичей к гостинице

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...