Google активирует защиту конфиденциальности c Android 11

20:18, 20 сентября 2021, ПАИ

До конца 2021 года Google реализует активацию функции защиты конфиденциальности Android 11 на устройствах под управлением более старых версий ОС, пишет Telegram-канал SecAtor со ссылкой на разработчика. В настоящее время ОС Android установлена на более чем 3 миллиардах устройств по всему миру.

Речь идет о функции автоматического сброса разрешений, предназначенной для защиты конфиденциальности пользователей путем автоматического удаления runtime permissions в приложениях, которые не использовались в течение нескольких месяцев.

Runtime permissions также известны как опасные разрешения и используют частные пользовательские данные с ограниченным доступом, такие как местоположение или контактная информация.

Опция будет доступна на всех устройствах с сервисами Google Play и под управлением Android 6.0 (уровень API 23) до Android 10 (уровень API 29) включительно. Пользователи смогут перейти на страницу настроек автоматического сброса и включить/отключить ее для определенных приложений. При этом система начнет автоматически сбрасывать разрешения неиспользуемых приложений через несколько недель после запуска функции на устройстве.

Запуск стартует в декабре 2021 года и завершится, по расчетам разработчиков, в 1 квартале 2022 года, когда функция будет доступна на всех совместимых устройствах Android.