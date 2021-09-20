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Соцсфера

В Гдовском районе реализуют технологии социального контракта

Помощь малоимущим - один из главных государственных вопросов. Фото Комитет соцзащиты Псковской области

Сегодня в Гдове заместитель председателя комитета Татьяна Николаева и заместитель начальника отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и социального обслуживания на дому Екатерина Михайловская провели рабочую встречу с сотрудниками центра социального обслуживания, центра занятости и администрации района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

На повестке был один вопрос: реализация технологии социального контракта на территории Гдовского района.
«Пока район нельзя назвать лидером в этой работе, предстоит в оставшееся до конца года время максимально сконцентрировать внимание на этом виде государственной помощи малоимущим гражданам и семьям, усилив межведомственное взаимодействие», - сообщили в ведомстве.

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