В Гдовском районе реализуют технологии социального контракта

21:24, 20 сентября 2021, ПАИ

Сегодня в Гдове заместитель председателя комитета Татьяна Николаева и заместитель начальника отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и социального обслуживания на дому Екатерина Михайловская провели рабочую встречу с сотрудниками центра социального обслуживания, центра занятости и администрации района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.



На повестке был один вопрос: реализация технологии социального контракта на территории Гдовского района.

«Пока район нельзя назвать лидером в этой работе, предстоит в оставшееся до конца года время максимально сконцентрировать внимание на этом виде государственной помощи малоимущим гражданам и семьям, усилив межведомственное взаимодействие», - сообщили в ведомстве.