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21 сентября отмечается Международный день мира

21 сентября отмечается Международный день мира, сообщает calend.ru. Этот день Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия и отмечать его проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира. Каждый год мероприятия ООН, посвященные Дню, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке — сначала звучит обращение Генсекретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН.

Каждый год День мира посвящен определенной теме. В разное время он проходил под девизами: «Права человека и поддержание мира», «Разоружение и нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на мир», «Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира», «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для всех», «Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека», «Борьба с изменением климата ради мира», «Формируем мир вместе», «Восстановление по принципу «лучше чем было» для создания справедливого и устойчивого мира».

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