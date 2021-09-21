Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные: что можно и что нельзя делать в праздник

21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, сообщает calend.ru. Праздник установлен церковью в IV веке.

В небольшом галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благочестивы. Святые супруги долгое время были бездетны и плакали о том, что у них нет детей. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетен, а дети считались благословением Божиим.

Тем временем жена его, бывшая дома, тоже услышала, что первосвященник в храме отказался принять их дары из-за бездетности. Она узнала также, что муж ее, скорбя и плача, ушел в пустыню, и сама заплакала. Анна пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на небо полными слез глазами, заметила вверху, на дереве, гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости», — подумала Анна.

Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь дочь, благословенную, превыше всех. Через нее получат благословение Божие и все земные народы. Через нее будет дано всем людям спасение. Имя ей будет Мария».

В то же самое время ангел явился в пустыне и Иоакиму. Он сказал: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и он благоволит даровать тебе свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе дочь, которая будет радостью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же самое».

Удивленный Иоаким, благодаря всем сердцем Бога, с радостью поспешно отправился в Иерусалим, к храму. Там, как сказал ему ангел, он увидел Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот, и рассказал ей об ангеле. Она также рассказала мужу обо всем, что видела и слышала о рождении дочери. Помолившись Господу и поклонившись ему в храме, супруги вернулись домой. Через девять месяцев у Анны родилась дочь. 

На Руси этот день получил несколько названий: Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки и Осенины.

Оспожинки — это еще и праздник урожая, который иногда справляли целую неделю — с играми, песнями, плясками, пирами. Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.

 Что полагалось делать в этот день:

- женщинам ранним утром выйти на берег реки или озера (в зависимости от того, какой водоём находился рядом с деревней), принести с собой свежий хлеб;

- самой старшей жительнице села или деревни стоять с караваем молча, остальным селянам – петь песни во славу Пресвятой Богородицы, тем самым «прося её о заступничестве» и «небесном покрове»;

- затем хлеб разломить на куски по числу собравшихся (после окончания ритуала каждая из женщин относила свой кусок домой и кормила им скотину);

- отправиться в церковь на праздничную службу;

- после посещения храма Божьего родителям зайти в гости к сыновьям и дочкам, недавно вступившим в брак, чтобы посмотреть, как они живут (во время такого визита молодая хозяйка должна была досыта накормить гостей, а затем подарить родителям круглые пироги; её муж тем временем показывал гостям хозяйство и его внешний вид).

При этом бытовал и ряд строгих запретов. Старожилы говорили, что их несоблюдение может обернуться для человека большими бедами и даже «Божьей карой». Категорически запрещалось в праздник Рождества Пресвятой Богородицы:

- распивать спиртные напитки;

- уклоняться от посещения церкви и молитв (считалось, что тот, кто нарушит это правило, тяжело заболеет);

- сквернословить и браниться, а также затевать ссоры с другими членами семьи (в народе верили, что из-за этого всех родных и близких можно лишиться);

- весь день посвящать работе (следовало уделить время своей душе и Богу).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

21 сентября 2021

Скончался почетный гражданин Великих Лук Валентин Афанасьев
21 сентября 2021

8 диспенсеров с дог-пакетами появились в Пскове
21 сентября 2021

До +9 градусов ожидается в Псковской области 21 сентября
21 сентября 2021

Дорогу к посёлку Дедовичи привели в порядок на средства нацпроекта
21 сентября 2021

Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные: что можно и что нельзя делать в праздник
21 сентября 2021

На 15% увеличилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю
21 сентября 2021

Об утопиях и антиутопиях, луковой шелухе и блестящей спортивной победе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
20 сентября 2021

В Пскове откроется уникальная выставка «Хранительница Пскова»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...