На 46% выполнен план по вакцинации в Псковской области

07:51, 21 сентября 2021, ПАИ

На 46% выполнен план по вакцинации от COVID-19 в Псковской области, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«У нас всех впереди много работы. Чтобы защитить регион от коронавируса - записывайтесь на прививку», - рекомендовал глава региона.

По его данным, на 20 сентября первым компонентом привилось 181 590 человек, в том числе 268 за минувший день. Обоими компонентами вакцинированы 168 445 псковичей, в том числе 1 102 за минувший день. Ревакцинацию прошли 2 902 человека, в том числе 91 за минувший день.

Использовано 76,7% поступившей в регион вакцины.