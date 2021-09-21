На 46% выполнен план по вакцинации в Псковской области
На 46% выполнен план по вакцинации от COVID-19 в Псковской области, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.
«У нас всех впереди много работы. Чтобы защитить регион от коронавируса - записывайтесь на прививку», - рекомендовал глава региона.
По его данным, на 20 сентября первым компонентом привилось 181 590 человек, в том числе 268 за минувший день. Обоими компонентами вакцинированы 168 445 псковичей, в том числе 1 102 за минувший день. Ревакцинацию прошли 2 902 человека, в том числе 91 за минувший день.
Использовано 76,7% поступившей в регион вакцины.
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