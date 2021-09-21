На 15% увеличилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю

01:05, 21 сентября 2021, ПАИ

На 15% увеличилась цифра заболеваемости коронавирусом в регионе за неделю. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. И хотя динамика продолжает расти, она была предсказуемой и к этому были готовы, написал глава региона.

За минувшие сутки выявлено 130 новых пациентов, заразившихся covid-19. Выздоровели 13 человек. Умерло пять.

С начала эпидемии в Псковской области коронавирусом переболели 49 065 человек.