До +9 градусов ожидается в Псковской области 21 сентября
21 сентября в Псковской области ожидается облачная погода. Временами пройдёт небольшой дождь, днем на юго-востоке области умеренный. Ветер северных направлений, умеренный. Температура днем +4...+9 градусов.
В Пскове временами небольшой дождь. Температура днем +6...+8 градусов. В Великих Луках временами дождь, днем умеренный. Температура днем +6...+8 градусов.
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