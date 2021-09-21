В домах на улице Шоссейной в Пскове временно отключат воду

08:41, 21 сентября 2021, ПАИ

21 сентября в Пскове в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в домах на улице Шоссейной, 2а и 2б, сообщает Горводоканал.

Жильцам этих домов необходимо запастись водой на предстоящий день.