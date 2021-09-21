Псковские библиотекари и педагоги могут пройти онлайн-курс повышения квалификации

09:40, 21 сентября 2021, ПАИ

Специалисты Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева (МПГУ) в рамках Четвёртого литературного фестиваля «Книжная яблоня» прочтут для псковичей курс лекций на тему «Современная детская книга для нового поколения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

22-24 сентября в Пскове пройдёт Четвёртый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», на который приедут представители издательств «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Мозаика Синтез», «Молодая мама», «Феникс» и детский писатель Юрий Кузнецов, а также состоятся онлайн-презентации издательств «Детская литература», «Питер», «Гудвин» и виртуальные встречи с читателями писателя Ольги Добросовестной и писателя и иллюстратора детских книг Ольги Фадеевой.

Во время этого фестиваля все желающие также могут послушать лекции о современной детской книге.

Первый блок лекций о литературных мирах «Аксиология жанра фэнтези, или Волшебные миры в восприятии ребенка» 22 сентября прочтёт специалист Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева Дарья Мигалина. Этот блок включает лекции о том, как российские авторы сегодня создают волшебные миры и что в них ценного для читателей, какие подростковые проблемы такие книги помогают преодолеть. Блок завершится интервью «Карусель писателей» с Евгением Рудашевским, Анной Никольской, Антоном Соей, Еленой Хрусталёвой.

23 сентября блок лекций на тему «Литературный герой в современной детской литературе» будет читать заместитель руководителя Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева Татьяна Говенько. Это будут лекции о типах литературных героев, о героях-двойниках и о современном подростке в качестве литературного героя. Блок завершится интервью с Дарьей Вильке, Ниной Дашевской и Ксенией Беленковой.

На 24 сентября запланирован блок лекций «Современная детская поэзия», который прочтёт студентка 5 курса Института филологии МПГУ Дарья Борисова. Это будут лекции о языковой игре и стилизации, про образ и действие, про палитру чувств и эмоций в современной детской поэзии. Блок завершится интервью с Игорем Шевчуком, Еленой Фельдман, Татьяной Стамовой, Леонидом Сорокой, Ириной Иванниковой.

Также 24 сентября лекцию «Психология читателей детского и подросткового возраста» прочтёт педагог-психолог Центра педагогического мастерства (Москва), тренер по психологической подготовке старшеклассников, автор статей по психологии и книг для детей Елена Кравцова.

Все лекции будут транслироваться сразу на нескольких интернет-площадках:

- на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова;

- на канале «Библиотеки города Пскова» в YouTube;

- в группе «Библиотеки города Пскова» «ВКонтакте».

Чтобы получить сертификат о том, что вы прослушали курс лекций, необходимо пройти после его завершения онлайн-тестирование и набрать не менее 70% правильных ответов.

Тестирование будут проводить на сайте Централизованной библиотечной системы.