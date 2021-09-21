Спасатели помогли троим потерявшимся в лесу

10:13, 21 сентября 2021, ПАИ

20 сентября от ОМВД России по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи в поисках трех женщин от 58 до 60 лет, которые заблудились в лесу возле деревни Кашеварово Псковского района, сообщает пресс-служба МЧС.

На место были отправлены специалисты поисково-спасательного отряда города Пскова, и потерявшихся вскоре нашли.