Спасатели помогли троим потерявшимся в лесу
20 сентября от ОМВД России по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи в поисках трех женщин от 58 до 60 лет, которые заблудились в лесу возле деревни Кашеварово Псковского района, сообщает пресс-служба МЧС.
На место были отправлены специалисты поисково-спасательного отряда города Пскова, и потерявшихся вскоре нашли.
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