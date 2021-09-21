Два пожара в Псковском районе за сутки

10:52, 21 сентября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Мишарина сгорел гараж, и в деревне Торошино сгорел дачный дом вместе с пристройкой, сообщает пресс-служба МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре на улице Мишарина поступило 20 сентября. Гараж 6 на 6 метров выгорел полностью изнутри. По предварителньой информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на входе в гараж.

В этот же день поступило еще одно сообщение о возгорании дома в Псковском районе Торошинской волости. В дачном доме размером 4 на 6 метров, расположенном в СНТ «Черняковицы 1», сгорела кровля по всей площади. Также по всей площади сгорел дом изнутри и веранда 4 на 2 метра, находящаяся вблизи. По предварителньой информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в дачном доме.