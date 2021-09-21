120-летие Псковской городской больницы - пресс-конференция с врачами

11:24, 21 сентября 2021, ПАИ

28 сентября Псковская городская больница отметит 120-летие со дня создания. Как развивалось и менялось с годами медучреждение, в чем уникальность клиники сегодня, какими специалистами гордится больница, как коллектив выстоял в сложнейший ковидный период? Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказали сотрудники больницы. Это главный врач Алексей Васильев, исполняющая обязанности заместителя главного врача по лечебной работе – главный внештатный специалист-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением Татьяна Семенова, главный внештатный ревматолог, заведующая отделением ревматологии Жанна Васильева, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Зайцев, заведующая отделением медицинской реабилитации Лариса Милавкина.

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С чего всё начиналось

- Первое слово я хотела бы предоставить Алексею Николаевичу, об истории больницы буквально пару слов, с чего все началось, где располагалась, кто лечил, от чего лечил?

Алексей Васильев: История больницы начинается с создания стационарного отделения 1901 года. 28 сентября 1901 года были открыты первые стационары. А вообще предыстория берет начало с 1893 года, когда Российским обществом Красного Креста было принято решение о создании общины сестер милосердия. Вначале была организована община, были набраны люди, которые обучались врачебным сообществом, готовились сестры милосердия. В 1897 году была открыта первая амбулатория, которая вела амбулаторный прием. Началом истории именно стационара стало 28 сентября 1901 года, когда были открыты первые 6 коек. В дальнейшем они развернулись до 12 коек. Но пролечивали они довольно-таки много пациентов. Больница постепенно развивалась. Выполняла функции лазарета в годы Гражданской войны. В 30-е годы больница была переименована, расширилась вначале до 77 коек, затем до 100. Была переименована во 2-ю Советскую. С 1907 года она носила название Алексеевской больницы. Император даровал это имя в честь царевича. Наверное, наиболее интенсивный период развития – это 60-е годы. В начале 60-х годов было принято решение о том, что существующей больницы явно недостаточно для растущего города. И в 60-х было принято решение о постройке новой больницы. На улице Коммунальной был отведен участок под подстройку, и в 1966 году больница была сдана в эксплуатацию. Состоялся переезд, больница была открыта на 250 коек. В дальнейшем больница развивалась, количество отделений увеличивалось, коечный фонд также, в соответствии с потребностями и существующими технологиями. Больница была и 370, и 400 коек, и 500. Максимальное количество коек в больнице было 575 и до 111 коек дневного стационара. И с 1966 года больница находится на улице Коммунальной. В 2003 году был построен так называемый новый терапевтический корпус, хотя это странно звучит по прошествии стольких лет. Но, тем не менее, он значимо позволил улучшить и возможности пребывания, и получения помощи в учреждении. В 2005 году в состав больницы был достроен травмпункт, в 2011 году построено современное приемное отделение и современный операционный блок. Все эти отделения функционируют в учреждении.

- На сегодняшний день сколько отделений в больнице, как она изменилась? Может, что-то было передано в областную, что-то в другие учреждения? Что осталось на сегодняшний день?

Алексей Васильев: На сегодняшний день больница как была, так и остается многопрофильным стационаром, оказывающим экстренную медицинскую помощь и плановую медицинскую помощь. За годы существования были и больницы скорой медицинской помощи, было и преобладание экстренной медицинской помощи: до 2/3, а то и 3/4 от пациентов были пациенты по экстренной. Потом это соотношение менялось касаемо хирургической службы, уже до 50% было плановых операций. Больница как была, так и развивается, имея в своем составе 10 клинических отделений, диагностическое отделение, параклинику. В 2010 году было открыто консультативно-диагностическое отделение, в котором проводился консультативный прием всеми специалистами и всеми заведующими больницы. Как я говорил, с 2005 года был открыт травмпункт, который ранее располагался во второй поликлинике. Работал он у нас до 2020 года, когда во время ковида он переместился в областную больницу и в детскую областную больницу.

Травматология

- Спасибо большое. У нас сегодня присутствуют заведующие различными отделениями. Хотелось бы поговорить о специфике каждого из отделений, об их уникальности. Знаем, что вы очень особенные, и помощь, которая у вас оказывается, она действительно уникальна.

Алексей Зайцев: Травматологическое отделение тяжело назвать уникальным. Их в области три: это великолукская больница, областная больница и наша. Отделение занимается как экстренной травмой, так и плановой хирургией. К экстренным относятся все виды повреждений опорно-двигательного аппарата. Что касается плановых операций, то, в основном, это эндопротезирование тазобедренного сустава, артроскопия коленного сустава, удаление металлоконструкций или застарелые повреждения опортно-двигательного аппарата. Раньше превалировала больше экстренная травма, травматология, сейчас уклон сменился больше к плановым. Сейчас где-то поровну, 50 на 50, может, с незначительным перевесом экстренных. Что изменилось за последнее время? Во-первых, увеличилось количество операций. Если раньше многие пациенты лечились консервативно, даже больше 50% лечилось консервативно, то сейчас хирургическая активность, даже за последние 15 лет, с 53% увеличилась до 76.

- Это в основном связано с заменой суставов?

Алексей Зайцев: Нет, не только с заменой сустава. Это более активная тактика, сейчас тенденция общемировая, не только у нас, чтобы пациент был как можно более активный. Если раньше при определенных переломах находился на скелетном вытяжении несколько недель, 6-8 недель вынужденного положения, то сейчас мы делаем операцию, чтобы уже буквально на следующий день он мог вставать на ноги. Понятно, что с помощью костылей, но он должен быть активный. Это общая тенденция. Развивается много новых видов операций, различные виды металлоконструкций, которые, к счастью, есть в том числе и у нас.

- А за последние годы появилось новое оборудование, которое позволяет делать высокотехнологичные операции?

Алексей Зайцев: Да, конечно, мы занимаемся эндопротезированием тазобедренных суставов, опять-таки артроскопическую стойку.

- А что это такое?

Алексей Зайцев: Эндоскопический – это закрытая хирургия коленного сустава. Через два небольших разреза, в один видеокамера, в другой инструмент, убирается поврежденная часть или мениска, или хряща, или другое. Это закрытое, не разрез, а два небольших прокола. Что еще? Мы сейчас внедрили несколько новых операций на переднем отделе стопы. Вот на ноге, как говорят, косточка выросла. Если раньше требовалась гипсовая иммобилизация, 6-8 недель, то сейчас человек обходится без гипсовой повязки, может ходить.

- Но это такое распространенное заболевание.

Алексей Зайцев: Да, в основном у женщин, потому что узкая обувь, высокий каблук.

- Могли бы вы назвать какую-нибудь максимально сложную операцию, которую пришлось делать у вас в отделении? Чтобы запомнилось, отложилось.

Алексей Зайцев: Было несколько сложных. Последнее – две недели назад очень тяжелое эндопротезирование было, мы втроем больше двух часов, слава Богу, все закончилось, но это надолго я запомню, эту операцию. Был тяжелый перелом таза, бедро сзади было вывихнуто и тяжелый перелом таза, тоже собирали несколько часов.

- А сколько часов самая длительная операция у вас?

Алексей Зайцев: У меня самая длительная – 6 часов.

- Бывает же, что экстренно и ночью приходится?

Алексей Зайцев: Да, бывает. Понимаете, это не связано с сезоном, лето или зима, иногда спокойно дежурство проходит, а иногда бывает, что доктора вызывают дополнительно, и всю ночь идут операции.

- А в вашем отделении не только псковичи?

Алексей Зайцев: Нет, конечно, у нас примерно 22-23% ежегодно лечится жителей или района или области.

- Они планово поступают или экстренно?

Алексей Зайцев: В основном, планово. Бывает, что и экстренно, но обычно экстренно – в областную больницу.

- Жители района, значит, у нас тоже попадают в Псковскую городскую больницу. Спасибо.

Гастроэнтерологическое отделение

Татьяна Семенова: Я заведующая гастроэнтерологическим отделением. Наше отделение, впрочем как и все отделения больницы, имеет богатую историю, оно основано в 1968 году. Сначала было открыто на 60 коек. Сейчас мы должны отметить такую тенденцию в последнее время, что мы уменьшаем количество пациентов, которые проходят на круглосуточном стационаре, в сторону увеличения пациентов, получающих лечение в рамках дневного стационара. Это более удобно и для пациентов – жителей города, и для медперсонала. В нашем отделении получают лечение и обследуются пациенты с патологией желудка, всей пищеварительной системы: сюда относится патология желудка, пищевода, кишечника, заболевания печени, заболевания поджелудочной железы. Это гастроэнтерологические больные. Кроме этой категории пациентов, в наше отделение госпитализируются больные с тяжелыми анемиями, со снижением гемоглобина. Наша цель в данном случае – обследовать эту категорию пациентов, выявить причину анемии. Очень частой причиной является патология пищеварительной системы, иногда, к сожалению, злокачественные новообразования различных локализаций. Этим мы тоже занимаемся. В экстренном порядке в наше отделение госпитализируются также пациенты с различными отравлениями. Мы им тоже оказываем специализированную помощь. Пациенты на дневной стационар госпитализируются, в основном, с целью получить обследования, которые невозможны в амбулаторных условиях. Чаще всего это обследования кишечника, проведение эндоскопической процедуры, такой как колоноскопия, фиброколоноскопия. Есть процедуры, которые также направлены на уточнение патологий толстого кишечника, это ректороманоскопия и рентгеновское исследование – ирригоскопия. Эти виды обследования можно получить как раз в нашей городской больнице. Колоноскопию не провести в амбулаторных условиях пациенту, это связано с тем, что это достаточно серьезная, сложная эндоскопическая процедура, связанная с инвазивным вмешательством и с возможными осложнениями. Поэтому она проводится в условиях стационара. Из особенностей отделения надо отметить, что в составе отделения существует гастроэнтерологический кабинет, который занимается исследованием секреторной и двигательной способности желудка, с проведением плашметрии, и также мы проводим гастродуоденальное зондирование. Это такая процедура, направленная на получение желчи и ее исследование. Это имеет очень большое диагностическое значение при патологии желчного пузыря.

- У вас же тоже очень много совершенно различного оборудования для проведения исследований, обследований. Скажите, за последние годы насколько оно стало совершеннее? Очень многие, попадающие к вам в отделение, сильно боятся этих обследований.

Татьяна Семенова: У нас существует современное эндоскопическое оборудование, современные УЗИ-аппараты, мы в этом смысле тоже совершенствуемся.

- Что касается пациентов вашего отделения, с какими заболеваниями сегодня стали чаще поступать псковичи?

Татьяна Семенова: Самые распространенные заболевания – это патология печени, хронические гепатиты, циррозы, патология поджелудочной железы. Они составляют примерно половину всех пациентов, которые поступают в наше отделение. Это наиболее сложная и тяжелая категория пациентов.

Алексей Васильев: Можно добавить, что очень часто коллегам Татьяны Ивановны приходится заниматься больными для исключения онкопатологий, очень часто приходится устанавливать этот диагноз или отвергать его – к счастью. Постоянно диагностический процесс идет по многим направлениям. Татьяна Ивановна работает в тесном сотрудничестве, в том числе, и с онкодиспансером.

- А что касается онкозаболеваний, чаще стали выявлять за последнее время?

Татьяна Семенова: К сожалению, чаще. Намного чаще, чем раньше.

- Какие это органы, в основном?

Татьяна Семенова: Локализация самая различная.

- А возрастные группы населения?

Татьяна Семенова: К сожалению, онкология молодеет.

- Спасибо большое. Наверное, теперь познакомимся с отделением ревматологии.

Отделение ревматологии

Жанна Васильева: Добрый день. Особенностью нашего отделения являются, я считаю, прежде всего, наши пациенты. Отделение рассчитано на 40 коек, мы единственные в области. Мы занимаемся лечением системных артритов, метаболических артритов, различных воспалительных миопатий, системных заболеваний соединительной ткани и остеоартритов. Это довольно большой пласт населения. В нашем отделении на круглосуточном стационаре в среднем пациент проводит около 9 дней. Но за это время мы успеваем сделать пациенту очень многое. За это время он получает курс физиопроцедур, лечебной физкультуры, массажа. Если есть необходимость – плазмоферез, это внутрисуставные введения лекарственных препаратов. Плюсом идет медикаментозная терапия, таблетированная, подкожная формы, внутривенная, внутримышечная формы. И одновременно с лечением пациента идет, разумеется, его обследование. Еще одной особенностью нашего отделения в настоящее время является такой аспект медикаментозной терапии, современной медикаментозной терапии ревматических заболеваний, как биологическая терапия. Это так называемая терапия биологическими препаратами и генноинженерными препаратами. Это довольно серьезный вид терапии, можно сравнить его с химиотерапией, которую получают пациенты в онкодиспансере, в онкоцентрах. В основном это подкожные или внутривенные инъекции. Пациенты получают эти инъекции на базе нашего отделения, кто-то приходит раз в 4 недели, кто-то приходит раз в 5 недель, в 6 недель, кто-то раз в два месяца. И так из года в год.

- Расскажите, пожалуйста, кто ваши пациенты? Не знакомы с этими заболеваниями, не на слуху они, так скажем.

Жанна Васильева: Раньше существовало такое понятие, как остеоартроз, сейчас красиво называется остеоартрит. Но остеоартроз, наверное, знают все. Больше 10% населения планеты страдают остеоартрозом. Совсем недавно закончилась эгида ВОЗ, которая длилась больше 10 лет, под его эгидой лечение остеоартроза и остеоартрита. Проявляется просто – боли, скованность в суставах, стартовые боли. Я думаю, что хоть раз в жизни испытывали эти боли почти все. Процент пациентов с остеоартритом очень высок. Остеоартрит молодеет. Это не говорит, что это заболевание старшей возрастной группы. У нас есть очень молодые пациенты с остеоартритом, прооперированные. Мы в том числе работаем очень активно с отделением Алексея Анатольевича, они нам очень помогают. Мы делаем дважды в неделю внутрисуставные введения, нам помогают наши коллеги-травматологи. Мы вводим и биопротезы синовиальной жидкости, и хондропротективную терапию, если есть необходимость, гормональные препараты.

- А с чем связано это заболевание, почему оно молодеет?

Жанна Васильева: Очень сложный вопрос! Почему оно теперь и называется остеоартрит, что доказан факт: идет не только деградация самого хряща, но и имеется активное воспаление и в хряще, и в суставных тканях. Поэтому идет понятие артрита, остеоартрита. С чем связано – сложно сказать. Даже могу сказать по поводу остеоартрита: за последние год-два, я не беру ковидное время, а 2018-2019 годы, у нас очень резко возросло количество пациентов с анкилозирующим спондилитом, это так называемая болезнь Бехтерева, и с подагрой. С подагрой мы работаем после ковида полгода, около 600 пациентов за это время прошло в круглосуточном стационаре. Очень много подагры! Причем подагра у женщин, то, что в принципе не характерно было раньше. С чем это вязано – сложно сказать.

- Раньше говорили, что подагра – королевская болезнь.

Жанна Васильева: Так оно и есть. Сложный вопрос, почему так много подагры у женщин, у молодых женщин, которые соблюдают диету, придерживаются здорового образа жизни. Этот вопрос мы задавали очень активно, но объяснить этот прирост очень сложно. Но это действительно так.

- Интересно. Спасибо большое.

Алексей Васильев: Жанна Венальевна умолчала о тяжелой группе пациентов с системными заболеваниями. Скажите несколько слов.

Жанна Васильева: Да, системные заболевания соединительной ткани – процент очень небольшой, но это пациенты очень тяжелые, пациенты с системной склеродермией, пациенты с дерматополимиазитом.

- А попроще как это понять?

Жанна Васильева: Попроще – системная красная волчанка. А как понять… Это одна из групп пациентов, которые действительно тяжелые.

- Это когда организм атакует сам себя?

Жанна Васильева: Не совсем. Система – это когда все, когда у человека задействованы все системы – мышцы, суставы, сердечно-сосудистая система, почки, желудок, пищевод и так далее. Есть серьезные осложнения при той же волчанке или проявления при полимиазитах, которые не встают, не могут самостоятельно встать, сесть, самостоятельно поесть. Они практически обездвижены. Если у больного системная красная волчанка, у нас были такие пациенты, это молодые женщины, и это очень тяжело. Очень сложно. Единственное, что могу сказать: в наше время очень большой прорыв в ревматологии, именно в лечении. Абсолютно все нозоологии наших ревматологических, и на данный момент большинство наших заболеваний, в том числе и тяжелых, это не приговор. Я даже скажу больше: сейчас мы активно разрешаем даже рожать пациентам с системной красной волчанкой, женщинам, и приветствуем это. Хотя, если брать вторую половину ХХ века, тогда об этом не шла еще и речь. О том, что пациентка с волчанкой может родить и остаться живой. А сейчас это все реально. У нас есть дети по области, и это замечательно. Последний малыш у нас в Великих Луках. И это очень приятно.

- Попадают к вам планово пациенты?

Жанна Васильева: В основном планово. Я бы так сказала: планово, экстренность какая-то и есть, но срочно пациент попадает либо в ЦРБ, либо в Псковскую областную больницу, и мы уже созваниваемся с коллегами и переводим пациентов. Потому что в принципе лицензирование на оказание ревматологической помощи – только мы в области.

- Все ваши пациенты – это постоянные пациенты? Вы знаете каждого, наверное…

Жанна Васильева: Постоянные. Это как большая семья. В принципе, тот, кто приезжает, мы стараемся, чтобы они периодически бывали у нас на осмотрах, консультациях, если необходимо какое-то дополнительное обследование. И этот момент преемственности очень важен. Мы это поняли в момент ковида, когда эта преемственность ушла. Мы практически не работали эти полтора года, и для наших пациентов это было очень тяжело, очень сложно, поверьте. Эти полтора года выжить, особенно тем пациентам, кто обязан был получать инъекции препаратов, очень сложно. И второй момент: наших пациентов – коллеги не обидятся на меня, наверное, Лариса Алексеевна такая же в этом плане – все-таки у них есть дублирующие отделения. Наших пациентов не сильно хотят куда-то брать, в другие отделения. Даже если он куда-то попадает, обычно это заканчивается тем, что мы чаще всего забираем. Но это нормально!

- К Алексею Анатольевичу?

Жанна Васильева: К Алексею Анатольевичу, не без того. Это нормально. У нас большая семья. У нас есть пациенты…

- Как поддерживали пациентов во время ковида?

Жанна Васильева: Звонили. Звонки, звонки, звонки. А потом они начали дежурить у нас под окнами, когда прошел слух, что нас откроют. Было даже так. В этом плане я хочу сказать огромное спасибо нашим пациентам, потому что от них идет такой большой душевный настрой и поддержка, и так было всегда. И это очень приятно.

- Избавляете их от боли, которую они постоянно испытывают.

Жнна Васильева: Это взаимно, видимо. Такой взаимный процесс.

- Спасибо большое.

Отделение медицинской реабилитации

Лариса Милавкина: Отделение медицинской реабилитации у нас в больнице самое молодое. Вчера нам исполнилось 5 лет. Поэтому мы еще в стадии развития находимся. Вообще мысль о реабилитации возникла сразу же, когда у нас в области заработала сосудистая программа. Когда были открыты два первичных сосудистых отделения, для оказания помощи инсультным больным острым, и региональный сосудистый центр при областной больнице. Понятно, что пациенты, которые заканчивали лечение в острой стадии инсульта, дальше отправлялись домой. Они крайне нуждались в восстановлении. Потому что выпадал целый пласт медицинской помощи, необходимой для наших пациентов. Я знаю, что оборудование стало закупаться под отделение с 2013 года, чтобы оно полностью соответствовало стандартам и порядкам оказания реабилитационной помощи. И только в 2016 году, когда было полностью закуплено оборудование, полностью построено помещение под стандарты реабилитации, было открыто отделение. Отделение рассчитано на 24 койки. Медицинская помощь реабилитационная оказывается как у постели больного, так и в специально оборудованном помещении. Есть два зала лечебной физкультуры, с уникальным оборудованием, такого оборудования нет в области у нас вообще. С учетом того, что наше отделение имеет межрайонный статус, мы принимаем у себя больных со всей области. В первую очередь, внепланово, приоритет в получении реабилитационной помощи имеют пациенты из регионального сосудистого центра, в острой стадии инсульта, начиная с 14-го дня, первичного сосудистого отделения - великолукского и островского.

- Только ли после инсульта? Или после инфаркта тоже есть?

Лариса Милавкина: Нет, наше отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы.

- А сколько примерно один пациент у вас проходит лечение?

Лариса Милавкина: В среднем это 16-18 дней. Когда мы работаем с пациентом и видим, что у пациента есть перспектива дальнейшего восстановления утраченных функций, мы стараемся его пригласить через 3, 4, 6 месяцев, чтобы провести повторный курс реабилитации и позволить человеку за этот короткий период, год-полтора, адаптироваться к окружающей среде и восстановить свои утраченные функции.

- Наверное, вам приходится общаться много с родственниками этих пациентов, которые должны помогать в первое время, пока еще нет достаточного восстановления?

Лариса Милавкина: Вы спросили про уникальность. Так вот, уникальность нашего отделения как раз состоит в том… У нас есть структурная единица определенная, мы работаем в команде. Команда эта называется мультидисциплинарная бригада, в состав которой входит обязательно врач-реабилитолог, сейчас правильное название этого врача – врач физической реабилитационной медицины, новая медицинская специальность, которая была утверждена в январе этого года. В состав этой бригады входит логопед, клинический психолог, эрготерапевт, медицинская сестра, которая несет нам очень большой объем информации, потому что постовая медицинская сестра следит и наблюдает за пациентом в течение суток. Она нам рассказывает практически все: как человек себя ведет в течение суток, чтобы специалисты могли подобрать определенное лечение конкретному пациенту. В состав нашей мультидисциплинарной бригады входит, конечно же, родственник. Потому что без участия родственника для наших пациентов восстановление, конечно… Сейчас мы ограничены в возможности приглашать родственников к постели больного, потому что больница закрыта в силу санэпидрежима…

- Родственников обучаете, наверное?

Лариса Милавкина: Мы ведь как работаем. Мы ставим цели. Реабилитация – это постановка целей и достижение этих целей. Цели мы ставим краткосрочные, на период госпитализации пациента, и долгосрочные, когда человека уже выписываем, ставим определенные планы, как он должен восстанавливаться дальше. Если не получается, бывают очень тяжелые пациенты, и нам зачастую приходится подготовить родственников, обучить их уходу, адаптировать родственников к проблеме пациента, прежде всего. Это тоже может быть реабилитационной целью. Поэтому ведем очень активную работу с родственниками, чтобы они не опускали руки. Вот здесь нам нужен очень медицинский психолог. Потому что компетенцию психологической помощи никто не заменит в подобной ситуации. Каждый специалист имеет свою компетенцию, конечно же, и когда мы разбираем пациента – мы разбираем его, как правило, на третий день госпитализации, - каждый специалист высказывает свое мнение. Проблему пациента увидел медицинский психолог, проверил внимание, мышление, память, проверил степень тревоги, депрессии, сказал это все врачу-координатору, врачу физической реабилитационной медицины. Логопед выявил свои проблемы. Специалист по движению, он сейчас правильно называется физический терапевт, это тоже не медицинская специальность, это специалист, который оканчивает спортивные институты, факультет «Спортивная адаптивная медицина», и это специалисты по движению. Они могут выяснить все дефекты движения, с чем нужно поработать. Естественно, это разбирается на заседании мультидисциплинарной бригады. Есть тоже новый специалист, не медицинский, называется он эрготерапевт. Это специалист, который позволяет адаптировать человека к быту, обучить его навыкам самообслуживания, одеваться-раздеваться, шнуроваться, навыки гигиены, все это очень необходимо пациенту.

- А откуда такие узкие специалисты появились у нас?

Лариса Милавкина: Алексей Николаевич подготовил.

- Это местные врачи, которые прошли повышение квалификации? Это переобучение? Или кого-то позвали из других регионов?

Алексей Васильев: На самом деле, Лариса Алексеевна подбирала себе команду специалистов и направляла на центральную базу учиться, потому что этой специальностью не владел никто в области, и все пришлось начинать с нуля. Мы гордимся тем, что достигли определенных результатов. Надеемся на дальнейшее развитие.

С ковидом столкнулись первыми

- Спасибо большое за такое интересное представление ваших отделений. Уже затронули тему ковида, и хотелось бы сказать по поводу переобучения: в один прекрасный момент вам всем пришлось столкнуться с совершенно новым, никому не известным заболеванием. Как пережили эту работу во время того, когда были ковидным центром? Как весь коллектив выдержал это, какие сложности испытали психологические, физические?

Алексей Васильев: Нам одними из первых пришлось столкнуться с данным заболеванием в области, потому что в начале 2000 года в состав городской больницы входило инфекционное отделение на улице Красноармейской. Когда появились первые пациенты с ковидом, в первую очередь данное отделение было перепрофилировано под прием пациентов с ковидом. Да, было много неизвестного, много сложного. Первое время сотрудники были вынуждены жить в стенах больницы, один этаж больницы был отведен для пребывания медицинских сотрудников. По две недели сотрудники проживали в больнице, были некоторые сотрудники, которые полтора месяца прожили, не выходя из стен учреждения. В дальнейшем пришлось развернуть весь стационар под ковидный госпиталь. Начинали мы фактически с 93 коек, а максимальное количество коек, которое в период работы с ковидом было развернуто на базе городской больницы, - 630. И весь стационар, сотрудники вынуждены были пройти обучение по инфекционной патологии. Многие вначале не очень себе представляли.

- Все инфекционистами стали, да?

Алексей Васильев: Да, но, тем не менее, были налажены консультации врачей-пульмонологов, реаниматологов. В несколько раз расширено отделение реанимации. Было приобретено – спасибо администрации, губернатору Михаилу Юрьевичу – много оборудования, которое было необходимо для работы с данной категорией пациентов, потому что ранее не были востребованы аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты неинвазивной вентиляции легких, рентгеновское оборудование, что помогло как в диагностике, так и в лечении данной категории пациентов. За время работы с ковидом было пролечено порядка 8400 пациентов, из которых 4400 – это были пациенты с подтвержденным ковидом. Остальные 4000 – это были пациенты с пневмониями разных видов. Было время, когда не всегда удавалось – ковид по всем клиническим, рентгенологическим данным, но ковид высевался не всегда или уже было поздно. Конечно, в основном, это были пациенты с ковидом. Когда открылась инфекционная больница, в октябре 2020 года, это здорово облегчило нашу задачу. Они быстро стали на крыло, и сейчас они полностью… Мы в конце февраля 2021 года, говоря русским языком, отмылись и приступили, вернулись к своему прежнему графику работы. Надеемся, что жителям это помогает.

- Конечно, помогает! Я думаю, все завотделениями прекрасно понимают: когда пациенты стояли под окнами, думаю, многие хотели попасть в определенное, конкретное отделение. Скажите, насколько вам, каждому, было сложно перестроиться под работу инфекциониста?

Алексей Зайцев: Наверное, сложнее всего мне было. Я из операционной – и сразу в инфекционисты, сразу тяжело. Скажу от лица всей хирургической службы: конечно, было непривычно, страшно и в какой-то степени дико. Мы инфекционные болезни уже и забыли после института. Но нам помогали инфекционисты, пульмонологи, проводились онлайн-курсы, через интернет мы и экзамен сдавали. Плюс еще выходили рекомендации, которые, кстати, менялись несколько раз в течение ковида, совершенствовались, узнавали болезнь по-новому. Было тяжело, вначале очень тяжело, очень непривычно. Плюс нагрузка увеличилась в разы.

- Физические нагрузки увеличились, плюс стресс?

Алексей Зайцев: Стресс – да, но стресс от того, что ты не совсем знаешь, что делать первое время, во-вторых, страшно первое время, ходишь в костюме, за день теряешь 2-3 килограмма, это касается всех. И тяжело в том плане, что у нас из 6 докторов трое в приемном отделении дежурили, а мы остались втроем. А у нас, в нашем отделении, количество доходило до 92, 93 человек. На трех человек это много, надо хотя бы осмотреть их всех, поговорить даже, психологически люди были тоже очень напуганы. И тут в психологическом плане тяжело, потому что все очень нервничали, и они, и мы.

- Но вам-то нельзя, наверное, страх показывать пациентам.

Алексей Зайцев: Да, страх первое время, конечно, присутствовал, потом уже привыкли, в конце как само собой разумеющееся. Человек ко всему привыкает. Но первые месяцы, думаю, было всем тяжело. Но хирургическая служба очень сложно ощутила себя.

- Уважаемая прекрасная половина медицинского сообщества?

Татьяна Семенова: Нам всем пришлось тяжело. Думаю, что хирургам пришлось тяжело психологически, пришлось перестраиваться на совсем другой характер работы. Мы, образно выражаясь, шагнули в неизвестное. Очень было мало информации, что это за заболевание, что это за инфекция. Мы все понимали, что мы рискуем жизнями своими. И в начале это было очень страшно. А тогда, когда началась работа, мы поняли, что это просто работа, что это просто пациенты, и уже – да, Алексей Николаевич прав – стало некогда бояться. И уже сил не хватило бояться. Это было очень морально и физически тяжело. Мне пришлось работать с апреля 2020 года, возглавлять отделение, которое занимало 90 коек. Это были наиболее тяжелые, бактериальные пневмонии. И несмотря на то что мы терапевты, это была тоже новая специальность. Спасибо пульмонологам, которые помогали нам первое время. И конечно физическая нагрузка. Нахождение в костюмах, и Алексей Анатольевич уже об этом сказал, когда ты снимаешь костюм, и выливается несколько литров жидкости – это очень тяжело.

- Я так понимаю, всем пришлось продолжительное время находиться в больнице?

Жанна Васильева: Сутками.

Татьяна Семенова: Если это дежурство, то в районе 30 с лишним часов. Ты работаешь день, потом ты дежуришь, потом ты работаешь еще на следующий день. Это была очень большая нагрузка.

Алексей Васильев: К сожалению, мы потеряли трех наших коллег, это были, в том числе, и молодые люди. Это три врача реаниматолога-анестезиолога, которые работали в отделении реанимации и вели наиболее тяжелую категорию пациентов. Это Алексей Семенович Поднебесный, Анвар Умарович Сабиров, Виктор Федорович Соловьев. Мы все их помним, мы гордимся, что нам довелось работать с ними. Люди во время работы, к сожалению, заболели ковидом в тяжелой форме, ввиду больших доз. Очень жаль, что их нет с нами. В целом коллектив, конечно… Вначале было много опасений, вначале мы потеряли довольно много персонала, к сожалению. В первую очередь, пенсионеры не все смогли работать в таких условиях. И физически выдержать, и психологически. Но, с другой стороны, я благодарен каждому своему коллеге. Вы просили назвать лучших из лучших – а мы гордимся каждым нашим сотрудником, каждым нашим коллегой и говорим каждому из них огромное спасибо за то, что мы работаем вместе, работаем единой командой.

Пациентов не выбирают

- Очень приятно, спасибо большое. Скажите, как сейчас? Со временем стресса стало меньше, но все равно график у вас очень тяжелый, как врачи отдыхают? Есть ли у вас минутка спокойно посидеть, покушать, поговорить друг с другом и отдых? Если это смена, приходится дежурить?

Алексей Зайцев: Отдыхаем после работы, в основном. На работе, понятно, что перекусил, поговорил, телевизор посмотрел, если дежуришь вечером, и дежурство спокойное, почитал книгу. А какой еще отдых?

- То есть на работе это в основном это все-таки работа…

Алексей Зайцев: На работе это работа, конечно. После работы у каждого свое хобби.

Алексей Васильев: После работы все мы люди.

- У вас еще очень тяжелая профессия в связи с тем, что пациенты разные бывают, люди с разными характерами. Как даете себе установку общаться хорошо со всеми пациентами? С придирчивыми, может, иногда агрессивными? Как справляетесь с этой психологической проблемой?

Жанна Васильева: Я думаю, что мы просто немножко по-другому к этому относимся. Изначально у нас немножко установки не на это. Пациенты иногда: мне стеснительно. А у доктора, у врача изначально немножко отстраненно.

Алексей Васильев: Я думаю, больше как родители и дети: их не выбирают. Так получилось, что они пришли к тебе за помощью, и ты обязан эту помощь оказать. Невзирая ни на какие потусторонние вещи.

Жанна Васильева: Ты пытаешься беседовать с пациентом.

Алексей Васильев: Пытаешься понять, почему такой настрой у пациента. Это часто вызвано, в том числе, и болезнью.

Жанна Васильева: Потому что смысл – все равно тебе нужно ему помочь.

Алексей Зайцев: В силу того что с людьми общаемся, каждый из нас немножко психолог, уже выходя к конкретному пациенту, уже примерно представляешь его психологический портрет. Кто-то спокойный, кто-то возбужденный, кто-то стеснительный, кто-то молчит. Стараешься вести себя соответственно, по ситуации, исходя из конкретного пациента. В основном, если пациент или агрессивный, главное – его успокоить, чтобы волнение его снять. Бывают, конечно, и психически больные в том числе, бывает, и 25-ю бригаду приходится вызывать.

- А гастроэнтерологическое отделение до сих пор отправляют граждан с улицы в не очень трезвом состоянии?

Татьяна Семенова: К нам госпитализируются пациенты в состоянии тяжелого патологического алкогольного опьянения, которые нуждаются в медицинской помощи. Они госпитализируются, и мы оказываем им помощь. Точно так же, как пациентам с различными видами отравлений, и в том числе и с суицидами. Тяжелые пациенты в таких случаях проходят через отделение реанимации, потом переводятся к нам. И мы уже определяем их дальнейшую судьбу, в содружестве с психиатрами. Алкогольная интоксикация проходит, да, через наше отделение. Дело в том, что у пациентов с хроническими алкогольными интоксикациями развивается и соматическая патология, патология внутренних органов. Это и гепатиты, и панкреатиты, то есть поражения внутренних органов. И приходится заниматься этим тоже.

- Спасибо большое. Я хочу выразить от лица, наверное, всех журналистов, моих коллег и от всех псковичей большую благодарность за вашу работу. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что делаете нас здоровыми. Вам хочу пожелать здоровья, ваше здоровье, наверное, в приоритете для нас. Большое спасибо, что нашли время в своем напряженном графике, пришли к нам, поговорили. И поздравляем вас с замечательной датой вашей больницы, которая уже будет на следующей неделе. Надеюсь, что для вас это будет действительно хороший праздничный день.

Алексей Васильев: Спасибо большое. Хочется пожелать и всем нашим жителям, псковичам и жителям Псковской области, и вам, как жителям нашей области, - самое главное, берегите себя, будьте здоровы, как можно реже встречайтесь с докторами.

Алексей Зайцев: Но если что, мы готовы.

Алексей Васильев: Мы сейчас внедрили множество новых методик, которые позволяют уменьшить и срок пребывания, и результат улучшить, ускорить, и менее травматичны. Но лучше не болеть.

- Постараемся, спасибо!