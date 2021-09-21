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Общество

Запрет на регистрацию заставил псковича выплатить задолженность

Житель Псковской области долгое время не оплачивал задолженность в размере 160 тысяч рублей и получил запрет на регистрационные действия, после чего выплатил всю задолженность, сообщает пресс-служба ФССП России.

Пскович продолжительное время не оплачивал свои налоговые и кредитные платежи, в следствие чего накопилась задолженность в размере 160 тысяч рублей, которая попала на принудительное исполнение УФССП России по Псковской области. Должник не торопился с погашением задолженности.

С целью выполнения требования было возбуждено исполнительное производство в ОСП Псковского района. Были применены меры принудительного характера в виде запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, а также временный запрет на выезд из Российской Федерации.

Примененные меры заставили псковича оплатить задолженность, в том числе оплату исполнительского сбора.

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