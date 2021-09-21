В рамках большого гастрольного тура Ансамбль танца Сибири посетит Псков

11:40, 21 сентября 2021, ПАИ

24 сентября на сцене Большого концертного зала Псковской филармонии выступит Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири Михаила Годенко с концертной программой «Душа и сила Сибири». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

21 сентября ансамбль отправляется на гастроли по 18 городам России под эгидой «Росконцерта» — артисты выступят в Санкт-Петербурге, Пскове, Уфе, Брянске, Курске, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и других городах.

На днях коллектив наградили Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ансамбль танца Сибири признан художественным достоянием России. В 1992 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя коллективу присвоено имя Михаила Годенко. В 1995 году ансамбль награжден почетным званием академического коллектива, а в 2009-м — статусом особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

Концерт в Пскове проводится в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программа реализуется ФГБУК «Росконцерт».

Билеты можно приобрести на сайте филармонии и в кассе.