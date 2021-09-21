В Пскове мошенники распространяют листовки о необходимости проверки приборов учета

11:41, 21 сентября 2021, ПАИ

В Пскове мошенники распространяют извещения о необходимости проверки приборов учета. Об этом сообщила глава города Елена Полонская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, МП города Пскова «Горводоканал» не имеет отношения к информации, размещенной в данных листовках. Глава Пскова подчеркнула, что необходимость проведения поверки зависит от сроков, указанных в паспорте каждого счетчика. Кроме того, эта информация доводится до абонентов в квитанциях перед окончанием поверочного интервала.

«Только собственник или наниматель жилого помещения принимает решение о замене или поверке приборов учета воды и самостоятельно выбирает того, кто окажет эти услуги», - добавила Елена Полонская.

Она попросила псковичей быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.