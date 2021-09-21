Мобильный телефон украл безработный из дома в Бежаницах

11:53, 21 сентября 2021, ПАИ

20 сентября вечером в поселке Бежаницы на улице Смольной через витринную дверь дома неизвестный украл мобильный телефон, ущерб составил более 12 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вором оказался 24-летний безработный, ранее судимый житель Бежаницкого района, он признался в преступлении. При обыске в надворных постройках по месту жительства мужчины в деревне Китово полиция нашла украденный телефон. Возбуждено уголовное дело.

В Пскове в полицию с заявлением обратился горожанин, который сообщил, что вечером 17 сентября из квартиры дома на улице Гражданской у него украли кошелек с банковской картой, с которой впоследствии сняли деньги. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный пскович. Выяснилось, что мужчина украл кошелек, находясь в гостях у потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.