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«Псковжилстрой» сообщает о старте продаж квартир в новом доме на улице Завеличенской

Специализированный застройщик АО «Псковжилстрой» объявляет о старте продаж квартир в строящемся доме по адресу: улица Завеличенская, 24. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации, жилой дом будет состоять из трех подъездов. Средний подъезд – проходной, то есть для того, чтобы спуститься вниз и выйти во внутренний двор, не нужно обходить дом.

Каждая из секций имеет независимую входную группу в жилую часть здания, оборудованную лифтом и лестничной клеткой:

  • В зоне лифтового холла на каждом этаже имеется помещение для колясок и велосипедов;
  • В лестничной зоне, для особо ленивых, оборудован мусоропровод.

Исключительная особенность данного дома - дом представляет собой своеобразный «кокон», он утеплен каменной ватой 150 мм в два слоя, что полностью исключает продувание и при этом обладает хорошей паропроницаемостью, что в свою очередь обеспечивает нормальный климат внутри помещения. Предполагаемая энергоэффективность соответствует классу «А++». Вдобавок будет осуществлено отопление горизонтальной разводки, что обеспечивает регулированную подачу тепла в каждую комнату, а потолок в комнатах будет ровным и без труб.

В основном дом проектировался для семей с детьми или для тех, кто собирается увеличить семью. Для этого квартиры спроектированы так, чтобы у детей был отдельный от родителей санузел, чтобы дети всегда были в поле зрения родителей, а шум от игр не мешал взрослым общаться.

Фасад дома облицован вентилируемой плиткой в ярких позитивных тонах. Также на фасадах предусмотрены места для установки кондиционеров. Для установки наружных блоков не нужно привлекать альпинистов или автоподъемник.

Проект благоустройства территории предполагает:

  • Увеличенную зону игровой площадки для детей и спортивной – для всех возрастов;
  • Увеличенное количество машино-мест, согласно нормативам;
  • Частные автомобили не смогут заезжать во внутренний двор, где гуляют дети и взрослые;
  • Въезд во внутренний двор будет оборудован так, что въехать смогут только автомобили экстренных служб.

Особенно важно, что в шаговой доступности новый детский сад на 140 мест, современная школа на 1350 мест (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия), торгово-развлекательный центр Fjord Plaza со множеством магазинов и современным кинотеатром.

«Надеемся, что этот дом вам очень понравится, и мы будем строить только такие дома, каждый раз улучшая их характеристики», - отметил коллектив АО СЗ «Псковжилстрой».

Подробности можно узнать у сотрудников компании по телефону 201-222.

АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.

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