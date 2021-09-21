«Псковжилстрой» сообщает о старте продаж квартир в новом доме на улице Завеличенской

12:12, 21 сентября 2021, ПАИ

Специализированный застройщик АО «Псковжилстрой» объявляет о старте продаж квартир в строящемся доме по адресу: улица Завеличенская, 24. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации, жилой дом будет состоять из трех подъездов. Средний подъезд – проходной, то есть для того, чтобы спуститься вниз и выйти во внутренний двор, не нужно обходить дом.

Каждая из секций имеет независимую входную группу в жилую часть здания, оборудованную лифтом и лестничной клеткой:

В зоне лифтового холла на каждом этаже имеется помещение для колясок и велосипедов;

В лестничной зоне, для особо ленивых, оборудован мусоропровод.

Исключительная особенность данного дома - дом представляет собой своеобразный «кокон», он утеплен каменной ватой 150 мм в два слоя, что полностью исключает продувание и при этом обладает хорошей паропроницаемостью, что в свою очередь обеспечивает нормальный климат внутри помещения. Предполагаемая энергоэффективность соответствует классу «А++». Вдобавок будет осуществлено отопление горизонтальной разводки, что обеспечивает регулированную подачу тепла в каждую комнату, а потолок в комнатах будет ровным и без труб.

В основном дом проектировался для семей с детьми или для тех, кто собирается увеличить семью. Для этого квартиры спроектированы так, чтобы у детей был отдельный от родителей санузел, чтобы дети всегда были в поле зрения родителей, а шум от игр не мешал взрослым общаться.

Фасад дома облицован вентилируемой плиткой в ярких позитивных тонах. Также на фасадах предусмотрены места для установки кондиционеров. Для установки наружных блоков не нужно привлекать альпинистов или автоподъемник.

Проект благоустройства территории предполагает:

Увеличенную зону игровой площадки для детей и спортивной – для всех возрастов;

Увеличенное количество машино-мест, согласно нормативам;

Частные автомобили не смогут заезжать во внутренний двор, где гуляют дети и взрослые;

Въезд во внутренний двор будет оборудован так, что въехать смогут только автомобили экстренных служб.

Особенно важно, что в шаговой доступности новый детский сад на 140 мест, современная школа на 1350 мест (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия), торгово-развлекательный центр Fjord Plaza со множеством магазинов и современным кинотеатром.

«Надеемся, что этот дом вам очень понравится, и мы будем строить только такие дома, каждый раз улучшая их характеристики», - отметил коллектив АО СЗ «Псковжилстрой».

Подробности можно узнать у сотрудников компании по телефону 201-222.

АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.