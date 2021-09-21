10 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области за неделю

12:09, 21 сентября 2021, ПАИ

В период с 13 по 19 сентября в Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону провели 144 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлили 19 административных правонарушений и изъяли 10 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

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