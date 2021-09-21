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Культура

Премьерой «Айболита» откроется 59-й сезон в Псковском областном театре кукол

Фото Псковского областного театра кукол.

Псковский областной театр кукол откроет 59-й сезон премьерой спектакля «Айболит» по произведению Корнея Чуковского. Об этом рассказала директор театра Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 сентября.

По ее словам, театральный сезон будет длинным и сотрудники готовятся заранее. В следующем году будет отмечаться юбилей писателя Корнея Чуковского, но спектакль начали ставить заранее. Дальше в планах — спектакль «Муха-Цокотуха».

Татьяна Ааб добавила, что в театре учитывают возраст зрителей. Сейчас на показы приводят детей от 2 лет, раньше приходили ребята от 5 до 12 и более лет. Также некоторые спектакли посещают и взрослые без детей.

Художественный руководитель театра кукол Александр Заболотный отметил, что ближайшая премьерная постановка — «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Кто меня знает, я все спектакли делаю и для детей, и для взрослых. Таким я хочу сделать и этот спектакль», - отметил Заболотный.

Кроме того, он рассказал, что на следующий год запланирован «серьезный спектакль», но в шутливой форме, поставлен он будет по африканским сказкам. Затем, подчеркнул Заболотный, в театре покажут «Рики-Тики-Тави» по Редьярду Киплингу.

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