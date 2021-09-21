Татьяна Ааб: Театр должен жить в доброте

12:40, 21 сентября 2021, ПАИ

«Театр должен жить в доброте, и энергетика должна быть положительной. Нет места плохим эмоциям», - заявила директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 сентября.

В качестве доказательства своих слов она привела один случай, когда театр кукол должен был принять участие в фестивале. «Хотели поехать все, но можно было только нескольким людям. Переругались все. На этом спектакле произошло все что можно: нитки запутались, головы отвалились, актриса потеряла голос», - поделилась Татьяна Ааб.

Худрук Псковского театра кукол Александр Заболотный подтвердил вышесказанное:

«Если обидеть куклу, она может тоже серьезно обидеть актера».