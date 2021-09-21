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Культура

Для удобства псковичей театр кукол ввёл вечерние спектакли

Вечерние спектакли Псковского театра кукол оказались востребованными, заявила директор театра Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 сентября.

Она рассказала, что большие группы школьников и дошкольников не ходят в театр из-за ковида, но индивидуальные зрители продолжают посещать спектакли. Также можно прийти небольшими группами, если такое желание изъявят родители. «Сейчас сложно с посещением садов и школ. Даже родителям. Мы пока сами не торопимся туда, хочется, но не дай бог что случится, если дети заразятся», - отметила Татьяна Ааб, говоря о выездных спектаклях, которые были ранее. По её словам, театр кукол много лет работал в детских садах и школах, многие родители готовы платить за это. При этом, по её словам, родители хотят в выходные быть дома, а не вести ребёнка в театр.

И театр нашел выход - вечерние спектакли. «Все они оказались востребованы. Актёрам привычней играть в родных стенах, и ребёнок уходит с впечатлением о том, что он был именно в театре», - пояснила Татьяна Ааб.

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