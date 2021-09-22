«Камин, какао, Достоевский»: рецептами идеального осеннего вечера поделились псковские випы

12:07, 22 сентября 2021, ПАИ

Тёплый клетчатый плед, яблочный пирог с антоновкой, любимая книга – основные «ингредиенты» уютного осеннего вечера. Гулять вечерами уже холодно, дела сделаны, бежать никуда не нужно, можно устроиться поудобнее и слушать дождь за окном. О своём идеальном осеннем вечере рассказали спикеры медиацентра Псковского агентства информации.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов:

- Мне очень нравится, когда за окном дождь, уже прохладно, а в доме есть печь или камин. Когда в камине горит огонь, мы с женой очень любим сидеть рядом, разговаривать, смотреть на пламя. Это очень уютная, домашняя, тёплая атмосфера, когда ты сидишь, может быть, даже на полу у камина, пьёшь чай, разговариваешь.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов:

- У Избирательной комиссии Псковской области и у всех моих коллег, кто работает в этой системе, у нас практически нет лета и нет первой половины осени, когда наступает бабье лето. Мы комфортно располагаемся в уютных креслах, читаем документацию, расписываем документы, посещаем избирательные участки, готовимся к выборам. Когда это всё закончится, для меня комфортным вечером станет прогулка. Подышать морозным свежим воздухом, просто погулять по парку – это для меня самое лучшее и комфортное. Без пледов, без сериалов.

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский:

- Камин, какао, Достоевский. Я представляю себе, как идёт дождь, как его слышно из окна… Но проводить вечера именно так получается очень редко. У меня не бывает возможности просто сидеть и читать книгу, поэтому очень часто «уютный вечер», к сожалению, – это поезд или самолёт. Но я всё-таки хочу видеть идеальную картинку и верить в то, что когда-нибудь мой вечер организуется именно так.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова:

- В свой идеальный вечер я приду на концерт в Большой концертный зал филармонии и буду слушать оркестр. При этом буду, конечно, не в лёгком вечернем платье, а в красивом, вязаном, тёплом и уютном. Ну а сейчас я дома с сериалом, книгой, иногда с собаками. Можно тремя собаками обложиться, и будет очень тепло.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова:

- Когда силы на исходе, когда осень и дома холодно, я очень люблю приезжать в гости к своим друзьям, у них частный дом. Мы сидим в беседке без камина. Вокруг собаки, кошки и уютный, вкусный, заваренный из того, что попалось под руку, чай. Малина, базилик, смородина, можно даже без дополнительных сладостей. Просто чай, мёд и тихие разговоры. Иногда можно посплетничать, обсудить обстановку, поговорить о детях. Важно понимание того, что ты никуда не спешишь, ты на свежем воздухе, тебе здесь комфортно. Для меня такие осенние вечера – излюбленное времяпрепровождение. А можно поехать куда-то на берег реки, постоять, посмотреть на воду, пособирать красивые листья, пошуршать ими.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Псковской городской больницы Алексей Зайцев:

- У меня два варианта идеальной осени – или осенний лес, или гидрокостюм и река Великая. Конечно, когда с дежурства, устал и не выспался, хочется просто полежать и посмотреть телевизор, чтобы и младший сынуля был рядышком.

Заведующая отделением медицинской реабилитации в Псковской городской больнице Лариса Милавкина:

- Камин и чашечка кофе – самое лучшее для меня.

Главный внештатный ревматолог, заведующая отделением ревматологии Псковской городской больницы Жанна Васильева:

- Расслабиться одной или в компании мужа.

И. о. заместителя главного врача по лечебной работе, главный внештатный специалист гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением Псковской городской больницы Татьяна Семёнова:

- Идеальный вечер осенью – кресло, плед, чашечка кофе и любимая кошка.

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев:

- Для меня идеально – побыть в кругу семьи, пообщаться с родными. Это редко удаётся. Никто не поймёт, не воспримет и не поддержит лучше, чем близкие люди. Поэтому осень – это всё-таки общение с родными и по возможности общение с природой.

Ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького Российской академии наук, профессор кафедры сравнительной истории литературы Российского государственного университета Екатерина Дмитриева-Маймина:

- У меня будет ответ, скорее всего, из области того, чего бы я хотела, что я пережила всего один раз в жизни. Мы снимали дачу. Осень и зиму жили на даче. Вот это ощущение осени, опадающих листьев, тепла внутри – дача была очень тёплая – вот это был бы совершенно идеальный осенний вечер. Когда сидишь в бетонном доме, как-то не очень…

Ну и, конечно, уют создают гости. Гости чем хороши? Перед их приходом нужно убрать квартиру, уже становится уютно. Гости хороши и летом, и осенью. Но осенью – другое. Вот вы сидите в кругу, хоть и нет камина, но есть «очаг», вокруг которого все собираются.

Доктор филологических наук, профессор ПсковГУ, руководитель Научно-просветительского центра русского языка и культуры имени Маймина Аида Разумовская:

- Я очень люблю осенние прогулки, когда листья под ногами шуршат, когда идёт дождь. Как ни странно, люблю дождливую осеннюю погоду, естественно, когда не льёт стеной, а просто моросит. Тем более сейчас, когда город стал исключительно красивым, появилось столько замечательных мест для прогулок. Это я люблю, но погулять нечасто удаётся, потому что много работаю. Второй вариант – посидеть с мужем на кухне, поделиться впечатлениями прошедшего дня с любимым человеком, выпить чай или вино.