Актёр Псковского театра кукол Виталий Ивашнев получает новую квартиру
Актёр Псковского театра кукол Виталий Ивашнев получает новую квартиру - эту новость директор театра Татьяна Ааб впервые озвучила в медиацентре Псковского агентства информации.
О ней до настоящего момента не знал даже сам Виталий Ивашнев.
Помочь с получением квартиры год назад на встрече с коллективом Псковского театра кукол обещал актеру губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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