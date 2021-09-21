Актёр Псковского театра кукол Виталий Ивашнев получает новую квартиру

12:58, 21 сентября 2021, ПАИ

Актёр Псковского театра кукол Виталий Ивашнев получает новую квартиру - эту новость директор театра Татьяна Ааб впервые озвучила в медиацентре Псковского агентства информации.

О ней до настоящего момента не знал даже сам Виталий Ивашнев.

Помочь с получением квартиры год назад на встрече с коллективом Псковского театра кукол обещал актеру губернатор Псковской области Михаил Ведерников.