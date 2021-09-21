Песни Арно Бабаджаняна в исполнении оркестра услышат псковичи 1 октября

13:19, 21 сентября 2021, ПАИ

1 октября в 19:00 в большом концертном зале филармонии эстрадно-симфонический оркестр им. Бадхена под управлением Андрея Медведева представит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На концерте прозвучат самые известные шлягеры выдающегося композитора: «Королева красоты», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Свадьба», «Ноктюрн» «Голубая тайга», «Письмо», «Кружит голову мимоза», «Воспоминание», «Вокализ» и другие.

В концерте принимают участие солисты Петербург-Концерта, лауреаты международных конкурсов Сергей Зыков, Яна Леонтьева, Наталья Сорокина, Дмитрий Нестеров, Максим Щербицкий, Сурен Платонов.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по культуре. Организаторы Театрально-концертная дирекция Псковской области, Международный фонд памяти Арно Бабаджаняна, СПб ГБУК «Петербург-Концерт».

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.