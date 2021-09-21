+12 градусов ожидается в Псковской области 22 сентября
22 сентября в Псковской области ожидается облачная погода, временами будет идти небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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