14 тонн калининградской форели не доплыли до Москвы, задержавшись в Себежском районе

14:51, 21 сентября 2021, ПАИ

В деревне Долосцы, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Себежском районе, сотрудники управления Россельхознадзора не пропустили через границу 14 тонн соленого охлажденного филе форели с кожей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия рыбы, произведенная калининградским предприятием ООО «Северная Компания Калининград», следовала в адрес занимающейся оптовой торговлей рыбной продукцией московской фирмы.

Инспектор выявил нарушения технических регламентов ТС и ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции и «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На картонных коробках, в которых перевозились 14 тонн рыбы, имелись очевидные следы перемаркировки - срывы, замены этикеток, а на вакуумных упаковках товара и вовсе отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, дате выработки, сроке годности, условиях хранения товара и производителе.

Перемещение товара по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате 14 тонн форели отправителю.