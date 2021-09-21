14 тонн калининградской форели не доплыли до Москвы, задержавшись в Себежском районе
В деревне Долосцы, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Себежском районе, сотрудники управления Россельхознадзора не пропустили через границу 14 тонн соленого охлажденного филе форели с кожей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Партия рыбы, произведенная калининградским предприятием ООО «Северная Компания Калининград», следовала в адрес занимающейся оптовой торговлей рыбной продукцией московской фирмы.
Инспектор выявил нарушения технических регламентов ТС и ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции и «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На картонных коробках, в которых перевозились 14 тонн рыбы, имелись очевидные следы перемаркировки - срывы, замены этикеток, а на вакуумных упаковках товара и вовсе отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, дате выработки, сроке годности, условиях хранения товара и производителе.
Перемещение товара по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате 14 тонн форели отправителю.
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14 тонн калининградской форели не доплыли до Москвы, задержавшись в Себежском районе