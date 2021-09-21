Шесть псковских пенсионеров подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2021»

15:03, 21 сентября 2021, ПАИ

Шесть псковских пенсионеров подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Псковскую область планируют представлять шесть пенсионеров из Псковского, Стругокрасненского, Гдовского, Новосокольнического и Печорского районов, освоивших интернет-технологии.

Прием работ на 7-й Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021», организаторами которого выступают Ростелеком и Пенсионный фонд России, продолжается. В конкурсе могут принять участие люди в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете самостоятельно или на компьютерных курсах.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Мой интернет-проект», «Я – интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года. Итоги будут подведены в декабре 2021 года.

Подано более 2000 заявок от пенсионеров из 67 регионов России. Самая популярная номинация «Мои интернет-достижения».

Победителей определит жюри, в состав которого входят представители Ростелекома, Пенсионного фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году. С тех пор ежегодно в нем принимает участие все больше людей старшего поколения.