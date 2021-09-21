Если раньше при обиде «не разговаривали», то теперь отписываются в соцсетях – интервью с психологом ПсковГУ

15:12, 21 сентября 2021, ПАИ

Психологическая гигиена равна гигиене тела, если хотите. Такое сравнение приводит штатный психолог ПсковГУ Валентина Самышева. Специалист рассказывает, что важно говорить о своих проблемах, и не у всех эта возможность есть. Не у каждого есть друзья, семья или близкие, которые готовы выслушать. Да и темы есть такие, о которых постесняешься рассказать по разным причинам. Интервью подготовлено пресс-службой Псковского государственного университета.

С какими вопросами можно обращаться, какие темы особенно интересуют студентов ПсковГУ и как можно поднять работоспособность в осеннее время, рассказывает психолог вуза Валентина Самышева.

- Наверное, самый главный вопрос, это какую поддержку вы осуществляете, с какими вопросами можно обращаться к вам?

- Обращаться можно с любыми вопросами, касающимися самочувствия, отношений и настроения. Если есть что-то, что мешает чувствовать себя спокойно и радостно, можно прийти и поговорить. Ограничений нет. Даже если я не могу помочь сама, я направлю к специалистам, которые в этом хорошо разбираются. Например, к большому сожалению, я не обладаю компетенциями для борьбы с зависимостями, но точно знаю, куда направить человека, если есть такая необходимость.

- Часто ли нужна поддержка не только ваша, но и еще каких-то специалистов? Кто это может быть?

- Чаще всего приходится направлять в отдел социальной защиты и профком студентов, поскольку помощь нужна не только моральная, но и вполне материальная. Реже к психиатру или невропатологу, когда имеются симптомы серьезных заболеваний, хотя иногда бывает и наоборот: после психиатра приходят ко мне. Иногда бывает необходимо обследование у терапевта, чтобы исключить физиологические заболевания.

- Сколько студентов ходят на приём на постоянной основе, есть ли такие?

- Желающих поговорить много. Есть студенты, которые приходят ко мне не первый год, так как им нужна постоянная поддержка. Например, студенты в депрессивных состояниях, с суицидальными мыслями, с паническими атаками и не только. Их около 20 человек. Они ходят регулярно, и, хотя им невозможно предоставить постоянную психотерапию, мы делаем все возможное, чтобы встречаться с ними хотя бы раз в месяц.

- Сколько человек в день к вам приходит и как долго длится консультация?

- Консультация длится 1 час. В день может быть от 4 до 7 человек, зависит от расписания и моих возможностей. Статистику за год я не подводила, с января по конец июля мною проведено 411 консультаций, получается, приблизительно 60 в месяц.

- С какими вопросами чаще всего обращаются?

- Конфликты - с родными, друзьями, любимыми, одногруппниками, сниженный фон настроения - депрессии, высокая тревожность - или панические атаки, трудности в общении, мысли о суициде, отсутствие мотивации - к обучению, к общению, ощущение бессмысленности жизни.

- Вспомните самое нестандартное обращение к вам, тему, которая, возможно, удивила.

- «Как рассказать соседкам по комнате, что мне не нравится, и остаться при этом хорошим человеком?»

- В начале года вы помогали адаптироваться первокурсникам, действительно ли им нужна поддержка психологов? С чем это связано и какие вопросы их тревожат?

- Когда человек начинает что-то новое, как бы он ни был готов морально, его мозгу приходится перестраиваться. Привыкать к новому месту учебы, новым людям, новым правилам, а часто и к новому месту жительства, и к новому городу, а иногда и к новой стране. Это требует труда, терпения и упорства. А для слабой нервной системы это бывает тяжело и больно. Особенно если в предыдущей фазе жизни человека все было налажено и хорошо. Поэтому первокурсникам нужна поддержка в их стремлении привыкнуть, понять и принять новые условия и правила, а главное – осознать, что за люди вокруг них, насколько среда безопасна и что делать в случае, если возникают трудности. Важно донести до студентов идею, что человек всегда получит помощь, если в ней нуждается. Как в Хогвартсе. (смеётся)

- Интересно, изменился ли студент, его приоритеты, его проблемы в последние годы? Например, стали ли его интересовать темы , отличные от тех, которые интересовали студента пять, десять лет назад? Какие волнующие темы сейчас особенно актуальны, меняется ли фокус этих тем?

- Темы особенно не меняются: всё, чего хотят люди, это любовь в широком смысле. Жить жизнью, полной любви к себе, к другим, к делу. И важно им в этом помочь.

А вот что изменилось, так это форма общения, в которой происходит действие: если раньше мне пересказывали разговоры, то теперь мне цитируют чаты; если раньше при обиде «не разговаривали», то теперь – отписываются в соцсетях. Изменилось место знакомства, место выяснения отношений, значимость расстояний и объемы информации.

Очень здорово то, что студенты стали психологически подкованными, они ориентируются в происходящем, знают о манипуляциях, насилии и важности заботы о психическом здоровье. Они стали более открыто говорить об агрессии и вопросах сексуальности. Работать стало гораздо легче, потому что студенты уже настроены на собственный вклад в решение проблемы, воспринимают психолога адекватно и не ждут невозможного.

- Понятно, почему школе, но почему вузу важно и нужно иметь психолога?

- Психологическая гигиена так же важна, как гигиена тела. Важно заботиться о своем разуме и чувствах, это как умываться каждый день. Важно, чтобы студенты университета чувствовали свою защищенность в этом аспекте. Если нужна помощь, то возможность обсудить с кем-то ситуацию, которая мешает жить счастливо, должна быть студенту предоставлена.

- Время сейчас не самое позитивное – не хватает солнца, делать ничего не хочется, как помочь самому себе и простимулироваться к движению, к обучению, к активности? Есть ли какие-то методики, инструменты такой «самопомощи»?

- Обычно, если мы чего-то хотим, мотивация работает сама собой. Поэтому здорово, когда человек понимает, что и зачем он делает, в чем смысл его действий. При наличии смысла появляется цель, а все препятствия воспринимаются как новые и интересные задачи.

Бывает так, что теряется ресурс, человек устает. Например, если неравномерно распределяет силы или отказывает себе в отдыхе. В таком случае хорошим ходом будет творчество: танец, песня, рисование, конструирование, создание видеороликов или презентаций, написание стихов или текстов и проч.; забота о себе: отдых, гигиена, полезные удовольствия; спорт и физическая активность; путешествия и приключения: новые никогда не испробованные дела; общение с близкими и приятными людьми.

Записаться на прием к психологу ПсковГУ можно в личных сообщениях или по телефону +7(953)245-8721. Обратите внимание, что записываться стоит заранее.