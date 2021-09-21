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Общество

Зоотакси появится в Пскове

Зоотакси появится в Пскове. О создании сервиса под названием «Алиса» сообщила псковичка Мария Миронова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она рассказала, что зоотакси заработает с октября. Уже состоялась пробная поездка по маршруту Псков - Плюсса. Такси будет работать как в городе, так и по району. В списке услуг: перевозка домашних животных в клинику и обратно; перевозка животных по любому адресу; перевозка животных после операций на указанный адрес или на стационар; перевозка умерших животных; доставка медикаментов и кормов по Псковскому району.

В машине будут пелёнки, пледы, хладоэлементы, вода и многое другое. Зоотакси будет обозначено специальной эмблемой и номером телефона. Впоследствии будет создана группа для удобства клиентов. Тестовый график работы зоотакси будет известен к октябрю.

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