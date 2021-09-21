Верховный суд признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках

15:39, 21 сентября 2021, ПАИ

Верховный суд России признал законным решение о запрете разводить домашних птиц на садовых участках. Это следует из текста решения судьи Верховного суда Сергея Никифорова, пишет ТАСС.

Согласно документу, Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовала жительницу региона Таисию Коверченко на 10 тысяч рублей, признав ее виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка по нецелевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель).

Женщина разводила на своем садовом участке птиц, позже она обжаловала решение суда, однако действия инспекции признали законными, тогда она обратилась в Верховный суд.

«Суд решил постановление заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области по использованию и охране земель в отношении Коверченко Таисии Ивановны по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу Коверченко оставить без удовлетворения», - сказано в тексте.

По информации суда, исследованные доказательства свидетельствуют о том, что использование Коверченко земельного участка для содержания птицы осуществлялось не в соответствии с установленным видом разрешенного использования земельного участка. «При рассмотрении дела выявлено и отражено в обжалуемых актах несоответствие вида использования ею земельного участка ни основным, ни условно разрешенным видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы, следовательно, она обоснованно привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения», - отмечается в постановлении Верховного суда.