Правительство обсудило социально-экономическое развитие на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

16:27, 21 сентября 2021, ПАИ

21 сентября Михаил Мишустин выступил на заседании правительства с прогнозом социально-экономического развития на ближайшие годы, рассказал пресс-центр Правительства России.

Мишустин заявил, что уже завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года, который определит дальнейшее развитие страны. По его словам, главной основой проекта является рост благополучия людей:

«Это большая и сложная работа. В его основе – одна простая идея: рост благополучия людей. Ведь главное − это забота о наших гражданах. Именно такие первоочередные задачи определены Президентом в Указе о национальных целях развития страны».

Как отметили на заседании, экономика России становится более устойчивой после периода пандемии. По итогам этого года ожидается рост ВВП на уровне 4,2%, что говорит об эффективности антикризисных мер.

Также к доковидным значениям приближается потребительский спрос граждан, который поддерживается восстановлением рынка труда.

Увеличится финансирование национальных проектов, которые в 2024 году вырастут более чем на треть по сравнению с 2020 годом. Планируется направить в четыре раза больше средств на реализацию задач, которые глава государства поставил в Послании Федеральному Собранию.

Большие ресурсы будут направлены на развитие здравоохранения, на борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, на модернизацию первичного звена здравоохранения. Особое внимание будут уделять жителям сельских поселений и малых городов.

Помимо здравоохранения, запланирована большая работа для повышения доступности и качества образования.

Правительство предусмотрело необходимые средства на оказание бесплатной медицинской помощи в федеральных клиниках за счет государства. Значительную сумму направили на борьбу с последствиями коронавируса - углубленную диспансеризацию и программу реабилитации.

За счет фондов люди будут также получать пенсии, компенсации и пособия. Со следующего года введут автоматические начисления. Родителям будет по-новому оплачиваться больничный по уходу за ребенком — 100% от среднего заработка.