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Федорины вечеринки: традиции и приметы на 24 сентября

24 сентября отмечается память преподобной Феодоры Александрийской, которая жила в конце V века. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Феодора пребывала со своим мужем в любви и согласии. Однако один богатый горожанин её соблазнил: подкупил сводню, которая сказала Феодоре, что грех, совершенный ночью, не вменяется человеку в вину. В итоге женщина изменила мужу, но вскоре осознала грех прелюбодеяния, возненавидела свое тело и подвергла себя всяческим мучениям. По совету знакомой игуменьи она втайне от всех ушла в мужской монастырь, переодевшись в мужское платье и назвавшись Феодором. Так она сделала, чтобы муж не нашел её. Супруг узнал о подвиге жены после её смерти и принял постриг в этой же обители.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени и подводили итог осенним трудам. Люди убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами, смотрели в поле, как растут озимые. Если из-под земли уже были видны сильные и густые всходы, это обещало хороший урожай на следующий год.

На Федору было принято собирать всей деревней дары для священника ближайшей церкви. Матушке миряне помогали делать запасы на зиму, наводить порядок в доме и на дворе. Этот обычай называли «осенщиной».

С Федоры начинались капустные вечерки. В течение двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, рассказывали байки, шутили и смеялись. Такие сборища также называли капустниками. На стол подавали блюда из капусты — голубцы, пироги, щи. Мужчины в это время варили пиво. Причем самым вкусным считалось корчажное, которое выдерживали в больших глиняных корчагах.

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