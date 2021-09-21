Сбежавшую жительницу Крыма нашли в опочецкой секте

18:04, 21 сентября 2021, ПАИ

В Опочецком районе нашли жительницу Крыма, которую около недели разыскивали муж и полиция.

17 сентября у жителя Крыма пропала супруга, которая жаловалась на «узаконенную чипизацию». Ее нашли в Опочецком районе Псковской области, сообщает интернет-портал «Подъём».

Известно, что у крымчанки 17 сентября в маршрутке потребовали надеть маску. Девушка отказалась, водитель вызвал полицию, составили протокол и отпустили, но женщина ни в этот день, ни в другой не вернулась домой. Как рассказал супруг, женщина жаловалась на общество, говорила, что после выборов начнется Апокалипсис и собирала вещи, как она говорила, к тёте вместе с родным 4-летним сыном.

Родственники женщины уверяли, что не видели ее, тогда мужчина преположил, что она могла отправиться в «общину Агеева».

В июле прошлого года ФСБ задержали Сергея Агеева (Основатель общины) по созданию организации, приносящей вред здоровью людей. Агеев пробыл в СИЗО 3,5 месяца и после вышел на свободу с подпиской о невыезде.

Полиция нашла крымчанку с ребенком в общине Сергея Агеева в Опочецком районе. Сотрудники правоохранительных органов провели нахождение женщины в секте и она действительно находится там по своему желанию, написав объяснительную о том, что остается вместе с ребенком.