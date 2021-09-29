РЕВИЗИЯ: Пансионат «Кривск»

12:55, 29 сентября 2021, ПАИ

В начале 90-х годов на месте недостроенного пионерского лагеря на берегу Псковского озера среди сосен и можжевельника появился пансионат «Кривск». Территория здравницы — достаточно большая и комфортная для пеших прогулок. Но еще удобнее перемешаться по мощеным и асфальтированным дорожкам на двухколесном транспорте. Что и сделал корреспондент Псковского агентства информации во время своего знакомства с пансионатом.

Безопасность прежде всего

Начнем «с вешалки» - входной зоны. Непосредственно перед пунктом охраны находится удобная парковка. О сохранности «движимого» имущества можно не беспокоиться — вся территория пансионата, начиная от стоянки и заканчивая пирсом, находится под видеонаблюдением.

Посторонних на территории нет — только отдыхающие и персонал. Правда, такие строгие правила были не всегда. Ранее, в докоронавирусное время, можно было оформить гостевой визит и пользоваться, например, пляжем или спортивными площадками. Сейчас же в связи с эпидемиологической обстановкой допуск на территорию пансионата возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Но это все ради безопасности отдыхающих!



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов













Даже если вы приехали в «Кривск» впервые — заблудиться шансов нет. От центрального входа видны все жилые корпуса А, В, С, D и чуть поодаль — корпус Е, а также медицинская часть и центральное здание, где размещается рецепшн и куда в первую очередь направляются гости пансионата. Но в этот раз наш путь пролегает мимо него, мимо уличных бассейнов и летних террас — прямиком в пункт проката.

Его легко найти не только по указателям, которых, надо отметить, достаточно на территории, но и по тематическому граффити на стене. Здесь вам выдадут все необходимое для отдыха: спортивный инвентарь, велосипеды, рыбацкие снасти. Почти всем этим добром отдыхающие могут пользоваться бесплатно. Заплатить придется разве что за пользование детским автомобилем, элетросамокатами и горными велосипедами. И то цена символическая — от 200 рублей.

Есть в прокате и сани с тонкими полозьями. Однако они не для катания с горок, а для зимней рыбалки. Летом отдыхающим тоже есть чем заняться. Например, отправиться в лес за грибами или ягодами, взяв на прокат корзину. Здесь же - в специально оборудованной для этих целей грибоварне - ваши трофеи «тихой охоты» приготовят.

Здоровье — в движении

Велосипедов в прокате достаточно, чтобы хватало всем отдыхающим. В отличие от привычных горных байков, они оснащены педальным тормозом. Но к этой детали «из детства» быстро привыкаешь. И вот уже наслаждаешься быстрой ездой по дороге, ведущей к озеру.

Помимо асфальтированных дорожек, на территории пансионата есть и облагороженные лесные тропинки, так называемые тропы здоровья — разной протяженности и сложности. Но далеко в лес не углубляемся, а просто смотрим по сторонам. На пути к пирсу — много спортивных площадок на свежем воздухе: теннисная, волейбольная, футбольная. Кстати, игре в большой теннис отдыхающие могут научиться совершенно бесплатно. Все занятия спортом с инструкторами входят в стоимость отдыха.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов





Тут же расположен детский городок, уличные тренажеры и площадка для игры в городки. Эти пространства активно используются в летнее время, но и в другие сезоны не пустуют. Например, ежедневно здесь проходит утренняя зарядка. А большой пожарный водоем зимой превращается в каток.

А прохладными вечерами отдыхающие могут собираться у огня. Среди спортивных площадок — как наследие пионерлагеря — расположено кострище. Здесь под треск горящих веток и поленьев проходят различные мероприятия и праздники.

Прогулка к озеру

Еще метров 300 — и вот оно, Псковское озеро. Именно в акватории пансионата ежегодно проходит знаменитая Псковская регата. Напоминание об этом - катер. Во время соревнований его спускают на воду, все остальное время он базируется на пирсе.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов

















Проезжаем мимо песчаного пляжа. Летом здесь стоят шезлонги, натянуты сетки для игры в мяч. Чуть дальше красивое, похожее на маяк, здание пункта охраны. На пирсе работает прокат лодок и катамаранов, есть собственный 10-местный катер. На нем гости пансионата могут отправиться как на экскурсию — катер курсирует до Талабских островов, так и на рыбалку.

«Катер после обеда выезжает, к ужину возвращается. Эта услуга входит в стоимость отдыха. Также отдыхающие могут пользоваться расположенными на территории пирса беседками с мангалами. Кроме того, на пирсе проходят соревнования по летней и зимней рыбалке и всевозможные праздники, например, День Нептуна», - рассказала начальник отдела культурно-массовой работы пансионата Ирина Маяковская.

Еще одна достопримечательность — композиция с сердечком «Я люблю Кривск». Конечно, где-то подобное мы уже видели. Но нельзя не сфотографироваться!

Что такое СОК?

Отдыхающие знают, что этой аббревиатурой обозначен огромный спортивно-оздоровительный комплекс.

Что здесь есть? Во-первых, большой спортивный зал с высоким потолком. «Когда на улице плохая погода, здесь проходят занятия по большому теннису, по бадминтону, а также соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Зал можно разделить на две части. Он многофункциональный - здесь же и мероприятия проходят», - пояснила Ирина Маяковская.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



















Во-вторых, в спортивно-оздоровительном комплексе работает бассейн, точнее целый аквацентр с плавательными дорожками 24 метра, детским бассейном, аквагорками и зоной гидромассажа. Посещение бассейна тоже входит в стоимость отдыха, более того, гостям доступны занятия по плаванью и аквааэробике.

«Здесь теплая вода 28/29 градусов и воздух 29/30 градусов. Во многих бассейнах холодно, а у нас специально выведена температура выше. Мы можем это сделать за счет своих ресурсов, чтобы отдыхающим было комфортно», - отметила начальник отдела культурно-массовой работы.

Также в СОК имеется тренажерный зал, где представлены тренажеры на разные группы мышц, зал для занятий ЛФК, пилатесом и йогой.

Расслабиться и укрепить иммунитет поможет соляная пещера - помещение, полностью, от пола и до потолка, покрытое соляными блоками. Когда галокамера работает, в воздухе распыляется специальный солевой раствор, содержащий мельчайшие частицы, которые и оказывают главный терапевтический эффект. Атмосфера в соляной комнате — приятное дополнение к оздоровительному эффекту. Затемненное помещение с неярким приятным светом, тихая музыка, удобные кресла — что еще нужно для релаксации?

Еще большего положительного эффекта можно добиться, получая оздоровительные процедуры в SPA-капсуле. Это установка, по внешнему виду напоминающая горизонтальный солярий, позволяет проводить различные процедуры гидро-, термо-, хромо-, ароматерапии, массажа, использовать лечебные грязи, морские соли, эфирные масла, обертывания.

Также из медицинских услуг в спортивно-оздоровительном комплексе представлен классический массаж и в перспективе планируется SPA-массаж.

Кроме того, в СОКе находится фито-бар, где можно получить фито-чаи с различным эффектом и кислородные коктейли

Маленький санаторий

В здании медчасти пансионата гости могут получить различные медицинские услуги. Как пояснил начальник медицинской части врач-терапевт Дмитрий Жигульский, парнсонат предлагает отдыхающим три вида путевок: «Отдых», «Здоровье», «Здоровье+».

«У нас маленький санаторий. В рамках путевок «Здоровье» и «Здоровье+» оказываются медицинские услуги. Для их получение необходимо наличие санаторно-курортной карты. В рамках путевки «Отдых» тоже можно получить медицинские услуги, но они будут платными», - сказал Дмитрий Жигульский.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов













В медицинской части пансионата «Кривск» предоставляются такие услуги как магнито-инфракрасно-лазерная терапия, электротерапия, гидромассажные ванны, ингаляции, прессотерапия. При необходимости гости могут посетить кабинет стоматолога.

Первичный прием проводит врач-терапевт. Он проводит первичное обследование и назначает программу по путевке «Здоровье». Гости могут выбрать одну из четырех оздоровительных программ, которые основаны на рекомендациях ВОЗ по физической активности и специалистов Первого московского государственного университета им. Сечинова.

«Наши программы представляют собой комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление иммунитета, восстановление природных сил и улучшение работы основных регуляторных систем организма. Последовательное и взаимосвязанное выполнение процедур, включенных в наши программы, гармонизирует физиологический баланс, улучшает общее состояние пациента, повышает жизненный тонус и устойчивость к негативному влиянию внешних факторов», - пояснил начальник медицинской части.

Программа «Восстановление после COVID-19» ориентирована на реабилитацию после новой коронавирусной инфекции COVID-19, способствует оздоровлению и улучшению микроциркуляции органов дыхания, укреплению иммунитета, запускает программы самовосстановления организма, способствует улучшению общего самочувствия и восстановлению работоспособности.

Программа «Антистресс-Релакс» способствует улучшению общего самочувствия и психоэмоционального состояния, повышению физической активности, укреплению иммунитета.

Программа «Здоровый позвоночник и суставы» направлена на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, последствий травм и ушибов, спортивных повреждений.

Программа «Снижение веса» рассчитана на отдыхающих в возрасте от 18 лет, имеющих избыточный вес и желающих избавиться не только от лишних килограммов, но и найти баланс в физических нагрузках, питании, образе жизни.

Также медчасть предоставляет SPA услуги, например, посещение солярия или СПА-капсула. Для назначения этих процедур посещение врача не требуется.

«В перспективе мы планируем закупку сухого флоатинга. Это процедура из программы антистресс-релакс, которая способствует максимальному расслаблению гостя. Принцип действия на максимальном погружении в невесомость», - рассказал Дмитрий Жигульский.

Вкусно отдыхать

В здании клуба расположен ресторан пансионата, где гостям предлагается трёхразовое питание. В ресторане два зала, оба работают по системе «Шведский стол». В меню - более 100 наименований продукции, в том числе, работает «Стол здорового питания». У нас свои кондитеры, выпечка по старинным рецептам, хлеб собственного производства. Ко всем гостям - индивидуальный подход.

«Если человек болен или у него предпочтения в питании, мы идем на встречу, чтобы у нас комфортно отдыхать и чтобы хотелось возвращаться», - рассказали в ресторане.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов

















Бар ресторана предлагает широкий ассортимент напитков, легких закусок, кондитерских изделий, свежевыжатых соков, мороженого. Гостям, уезжающим на экскурсии по предварительной заявке формируется бесплатный сухой паёк «Ланч-бокс».

В ресторане регулярно проводятся мастер-классы: гостей обучают готовить пиццу, расписывать пряники, готовить кофе по-ирландски. Часто шеф-повар на глазах у гостей готовит эксклюзивные блюда. Но особенно отдыхающим нравится местная выпечка.

«Булки особенно вкусные! Но потом не жалуйтесь!» - предупреждают сотрудники.

Также в этом здании - большой кино-концертный зал и маленький магазинчик, где можно приобрести продукты и вещи первой необходимости. В кинозале демонстрируются мультфильмы и кинофильмы, проходят концерты вокальных и танцевальных коллективов из Пскова, а также концерты самодеятельности сотрудников пансионата.

«Сотрудники из разных служб, танцуют поют. Мы шьем для них костюмы и даем раз в две недели концерты творческой самодеятельности. Наши гости могут не только видеть нас на рабочем месте, но и на сцене», - рассказала Ирина Маяковская.

Максимум комфорта

Для размещения гостей на территории пансионата построено несколько корпусов, в которых представлены все категории номеров: от стандарта до апартаментов, каждый из которых оснащен всеми необходимыми для проживания удобствами.

Например, трехместный номер категории «стандарт» в корпусе С подойдет для отдыха как семье с ребенком, так и небольшой дружеской компании. Прихожая, две спальни, санузел, ванная с душевой кабиной.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов









«В любом номере, независимо от категории, есть необходимая косметика», - рассказала начальник службы приёма и размещения пансионата Валентина Конченко.

Для тех, кто привык к большему комфорту, подойдут номера c отдельным входом в корпусе D Например, четырехместный номер повышенной комфортности семейного типа. Это двухуровненый номер. На первым этаже находится гостиная, совмещенная с кухней, на втором — две спальни. Номера отличает красивый интерьер и множество приятных мелочей. Так, в номере есть меню подушек — то есть каждый гость может выбрать себе наиболее удобный вариант для сна.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов









В корпусе Е номеров всего шесть. Половину здания занимают номера-люкс, а вторую половину — номера-апартаменты Е5 и Е6. Это просторные двухуровневые помещения с высокими потолками. На первом этаже находится гостиная и кухня, на втором — спальни и рабочий кабинет. Интерьер выполнен в классическом стиле. В номере для удобства гостей два санузла. А в цокольном этаже - сауна с бассейном.

Кстати, именно корпус Е в 1999 году стал местом съемок фильма «Особенности национальной политики».



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов









«Эти номера - самые дорогие, потому что площадь большая. Второй номер — зеркальный, немного отличаются по интерьеру. Но проживая в этих номерах, гости при оформлении получают автоматом путевку «Здоровье+» - то есть все медицинские услуги дополнительно входят в путевку», - рассказала Валентина Конченко.

Также возможно размещение гостей и в отдельном «Домике охотника». Свое название деревянный коттедж получил из-за особого интерьера, который там присутствовал раньше. Сейчас от охотничьего жилища остались только стилизованные лыжи в прихожей. Интерьер — современный. В доме есть гостиная, спальня, кабинет, детская.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов





Помимо всех необходимых удобств в номерах (ЖК-телевизор, набор столовой посуды, электрочайник, мини-бар, сейф, фен, телефон), в каждом корпусе есть комната творчества, где для взрослых и детей организуют мастер-классы, и игровая комната.

Отдых в пансионате — это максимум комфорта и удобства каждому гостю. Не случайно в 2019 году пансионат «Кривск» Центрального банка Российской Федерации получил свидетельство о присвоении категории «Четыре звезды». Поэтому гости пансионата могут быть уверены, что получат соответствующий уровень комфорта, сервиса и никогда не разочаруются в выборе.