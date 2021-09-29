Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

РЕВИЗИЯ: Пансионат «Кривск»

В начале 90-х годов на месте недостроенного пионерского лагеря на берегу Псковского озера среди сосен и можжевельника появился пансионат «Кривск». Территория здравницы — достаточно большая и комфортная для пеших прогулок. Но еще удобнее перемешаться по мощеным и асфальтированным дорожкам на двухколесном транспорте. Что и сделал корреспондент Псковского агентства информации во время своего знакомства с пансионатом.

Безопасность прежде всего

Начнем «с вешалки» - входной зоны. Непосредственно перед пунктом охраны находится удобная парковка. О сохранности «движимого» имущества можно не беспокоиться — вся территория пансионата, начиная от стоянки и заканчивая пирсом, находится под видеонаблюдением.

Посторонних на территории нет — только отдыхающие и персонал. Правда, такие строгие правила были не всегда. Ранее, в докоронавирусное время, можно было оформить гостевой визит и пользоваться, например, пляжем или спортивными площадками. Сейчас же в связи с эпидемиологической обстановкой допуск на территорию пансионата возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Но это все ради безопасности отдыхающих! 

  • Входная зона и пункт проката
    Фото: Арсений Тимашов
  • Входная зона и пункт проката
    Фото: Арсений Тимашов
  • Входная зона и пункт проката
    Фото: Арсений Тимашов
  • Входная зона и пункт проката
    Фото: Арсений Тимашов
  • Входная зона и пункт проката
    Фото: Арсений Тимашов
  • Входная зона и пункт проката
    Фото: Арсений Тимашов
  • Входная зона и пункт проката
    Фото: Арсений Тимашов

Даже если вы приехали в «Кривск» впервые — заблудиться шансов нет. От центрального входа видны все жилые корпуса А, В, С, D и чуть поодаль — корпус Е, а также медицинская часть и центральное здание, где размещается рецепшн и куда в первую очередь направляются гости пансионата. Но в этот раз наш путь пролегает мимо него, мимо уличных бассейнов и летних террас — прямиком в пункт проката.

Его легко найти не только по указателям, которых, надо отметить, достаточно на территории, но и по тематическому граффити на стене. Здесь вам выдадут все необходимое для отдыха: спортивный инвентарь, велосипеды, рыбацкие снасти. Почти всем этим добром отдыхающие могут пользоваться бесплатно. Заплатить придется разве что за пользование детским автомобилем, элетросамокатами и горными велосипедами. И то цена символическая — от 200 рублей.

Есть в прокате и сани с тонкими полозьями. Однако они не для катания с горок, а для зимней рыбалки. Летом отдыхающим тоже есть чем заняться. Например, отправиться в лес за грибами или ягодами, взяв на прокат корзину. Здесь же - в специально оборудованной для этих целей грибоварне - ваши трофеи «тихой охоты» приготовят.

Здоровье — в движении

Велосипедов в прокате достаточно, чтобы хватало всем отдыхающим. В отличие от привычных горных байков, они оснащены педальным тормозом. Но к этой детали «из детства» быстро привыкаешь. И вот уже наслаждаешься быстрой ездой по дороге, ведущей к озеру.

Помимо асфальтированных дорожек, на территории пансионата есть и облагороженные лесные тропинки, так называемые тропы здоровья — разной протяженности и сложности. Но далеко в лес не углубляемся, а просто смотрим по сторонам. На пути к пирсу — много спортивных площадок на свежем воздухе: теннисная, волейбольная, футбольная. Кстати, игре в большой теннис отдыхающие могут научиться совершенно бесплатно. Все занятия спортом с инструкторами входят в стоимость отдыха.

  • Спортивные площадки
    Фото: Арсений Тимашов
  • Спортивные площадки
    Фото: Арсений Тимашов
  • Спортивные площадки
    Фото: Арсений Тимашов

Тут же расположен детский городок, уличные тренажеры и площадка для игры в городки. Эти пространства активно используются в летнее время, но и в другие сезоны не пустуют. Например, ежедневно здесь проходит утренняя зарядка. А большой пожарный водоем зимой превращается в каток.

А прохладными вечерами отдыхающие могут собираться у огня. Среди спортивных площадок — как наследие пионерлагеря — расположено кострище. Здесь под треск горящих веток и поленьев проходят различные мероприятия и праздники.

Прогулка к озеру

Еще метров 300 — и вот оно, Псковское озеро. Именно в акватории пансионата ежегодно проходит знаменитая Псковская регата. Напоминание об этом - катер. Во время соревнований его спускают на воду, все остальное время он базируется на пирсе.

  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов
  • Пирс
    Фото: Арсений Тимашов

Проезжаем мимо песчаного пляжа. Летом здесь стоят шезлонги, натянуты сетки для игры в мяч. Чуть дальше красивое, похожее на маяк, здание пункта охраны. На пирсе работает прокат лодок и катамаранов, есть собственный 10-местный катер. На нем гости пансионата могут отправиться как на экскурсию — катер курсирует до Талабских островов, так и на рыбалку.

«Катер после обеда выезжает, к ужину возвращается. Эта услуга входит в стоимость отдыха. Также отдыхающие могут пользоваться расположенными на территории пирса беседками с мангалами. Кроме того, на пирсе проходят соревнования по летней и зимней рыбалке и всевозможные праздники, например, День Нептуна», - рассказала начальник отдела культурно-массовой работы пансионата Ирина Маяковская.

Еще одна достопримечательность — композиция с сердечком «Я люблю Кривск». Конечно, где-то подобное мы уже видели. Но нельзя не сфотографироваться!

Что такое СОК?

Отдыхающие знают, что этой аббревиатурой обозначен огромный спортивно-оздоровительный комплекс.

Что здесь есть? Во-первых, большой спортивный зал с высоким потолком. «Когда на улице плохая погода, здесь проходят занятия по большому теннису, по бадминтону, а также соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Зал можно разделить на две части. Он многофункциональный - здесь же и мероприятия проходят», - пояснила Ирина Маяковская.

  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов
  • СОК
    Фото: Арсений Тимашов

Во-вторых, в спортивно-оздоровительном комплексе работает бассейн, точнее целый аквацентр с плавательными дорожками 24 метра, детским бассейном, аквагорками и зоной гидромассажа. Посещение бассейна тоже входит в стоимость отдыха, более того, гостям доступны занятия по плаванью и аквааэробике.

«Здесь теплая вода 28/29 градусов и воздух 29/30 градусов. Во многих бассейнах холодно, а у нас специально выведена температура выше. Мы можем это сделать за счет своих ресурсов, чтобы отдыхающим было комфортно», - отметила начальник отдела культурно-массовой работы.

Также в СОК имеется тренажерный зал, где представлены тренажеры на разные группы мышц, зал для занятий ЛФК, пилатесом и йогой.

Расслабиться и укрепить иммунитет поможет соляная пещера - помещение, полностью, от пола и до потолка, покрытое соляными блоками. Когда галокамера работает, в воздухе распыляется специальный солевой раствор, содержащий мельчайшие частицы, которые и оказывают главный терапевтический эффект. Атмосфера в соляной комнате — приятное дополнение к оздоровительному эффекту. Затемненное помещение с неярким приятным светом, тихая музыка, удобные кресла — что еще нужно для релаксации?

Еще большего положительного эффекта можно добиться, получая оздоровительные процедуры в SPA-капсуле. Это установка, по внешнему виду напоминающая горизонтальный солярий, позволяет проводить различные процедуры гидро-, термо-, хромо-, ароматерапии, массажа, использовать лечебные грязи, морские соли, эфирные масла, обертывания.

Также из медицинских услуг в спортивно-оздоровительном комплексе представлен классический массаж и в перспективе планируется SPA-массаж.

Кроме того, в СОКе находится фито-бар, где можно получить фито-чаи с различным эффектом и кислородные коктейли

Маленький санаторий

В здании медчасти пансионата гости могут получить различные медицинские услуги. Как пояснил начальник медицинской части врач-терапевт Дмитрий Жигульский, парнсонат предлагает отдыхающим три вида путевок: «Отдых», «Здоровье», «Здоровье+».

«У нас маленький санаторий. В рамках путевок «Здоровье» и «Здоровье+» оказываются медицинские услуги. Для их получение необходимо наличие санаторно-курортной карты. В рамках путевки «Отдых» тоже можно получить медицинские услуги, но они будут платными», - сказал Дмитрий Жигульский.

  • Медчасть
    Фото: Арсений Тимашов
  • Медчасть
    Фото: Арсений Тимашов
  • Медчасть
    Фото: Арсений Тимашов
  • Медчасть
    Фото: Арсений Тимашов
  • Медчасть
    Фото: Арсений Тимашов
  • Медчасть
    Фото: Арсений Тимашов
  • Медчасть
    Фото: Арсений Тимашов

В медицинской части пансионата «Кривск» предоставляются такие услуги как магнито-инфракрасно-лазерная терапия, электротерапия, гидромассажные ванны, ингаляции, прессотерапия. При необходимости гости могут посетить кабинет стоматолога.

Первичный прием проводит врач-терапевт. Он проводит первичное обследование и назначает программу по путевке «Здоровье». Гости могут выбрать одну из четырех оздоровительных программ, которые основаны на рекомендациях ВОЗ по физической активности и специалистов Первого московского государственного университета им. Сечинова.

«Наши программы представляют собой комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление иммунитета, восстановление природных сил и улучшение работы основных регуляторных систем организма. Последовательное и взаимосвязанное выполнение процедур, включенных в наши программы, гармонизирует физиологический баланс, улучшает общее состояние пациента, повышает жизненный тонус и устойчивость к негативному влиянию внешних факторов», - пояснил начальник медицинской части.

Программа «Восстановление после COVID-19» ориентирована на реабилитацию после новой коронавирусной инфекции COVID-19, способствует оздоровлению и улучшению микроциркуляции органов дыхания, укреплению иммунитета, запускает программы самовосстановления организма, способствует улучшению общего самочувствия и восстановлению работоспособности.

Программа «Антистресс-Релакс» способствует улучшению общего самочувствия и психоэмоционального состояния, повышению физической активности, укреплению иммунитета.

Программа «Здоровый позвоночник и суставы» направлена на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, последствий травм и ушибов, спортивных повреждений.

Программа «Снижение веса» рассчитана на отдыхающих в возрасте от 18 лет, имеющих избыточный вес и желающих избавиться не только от лишних килограммов, но и найти баланс в физических нагрузках, питании, образе жизни.

Также медчасть предоставляет SPA услуги, например, посещение солярия или СПА-капсула. Для назначения этих процедур посещение врача не требуется.

«В перспективе мы планируем закупку сухого флоатинга. Это процедура из программы антистресс-релакс, которая способствует максимальному расслаблению гостя. Принцип действия на максимальном погружении в невесомость», - рассказал Дмитрий Жигульский.

Вкусно отдыхать

В здании клуба расположен ресторан пансионата, где гостям предлагается трёхразовое питание. В ресторане два зала, оба работают по системе «Шведский стол». В меню - более 100 наименований продукции, в том числе, работает «Стол здорового питания». У нас свои кондитеры, выпечка по старинным рецептам, хлеб собственного производства. Ко всем гостям - индивидуальный подход.

«Если человек болен или у него предпочтения в питании, мы идем на встречу, чтобы у нас комфортно отдыхать и чтобы хотелось возвращаться», - рассказали в ресторане.

  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов
  • Ресторан
    Фото: Арсений Тимашов

Бар ресторана предлагает широкий ассортимент напитков, легких закусок, кондитерских изделий, свежевыжатых соков, мороженого. Гостям, уезжающим на экскурсии по предварительной заявке формируется бесплатный сухой паёк «Ланч-бокс».

В ресторане регулярно проводятся мастер-классы: гостей обучают готовить пиццу, расписывать пряники, готовить кофе по-ирландски. Часто шеф-повар на глазах у гостей готовит эксклюзивные блюда. Но особенно отдыхающим нравится местная выпечка.

«Булки особенно вкусные! Но потом не жалуйтесь!» - предупреждают сотрудники.

Также в этом здании - большой кино-концертный зал и маленький магазинчик, где можно приобрести продукты и вещи первой необходимости. В кинозале демонстрируются мультфильмы и кинофильмы, проходят концерты вокальных и танцевальных коллективов из Пскова, а также концерты самодеятельности сотрудников пансионата.

«Сотрудники из разных служб, танцуют поют. Мы шьем для них костюмы и даем раз в две недели концерты творческой самодеятельности. Наши гости могут не только видеть нас на рабочем месте, но и на сцене», - рассказала Ирина Маяковская.

Максимум комфорта

Для размещения гостей на территории пансионата построено несколько корпусов, в которых представлены все категории номеров: от стандарта до апартаментов, каждый из которых оснащен всеми необходимыми для проживания удобствами.

Например, трехместный номер категории «стандарт» в корпусе С подойдет для отдыха как семье с ребенком, так и небольшой дружеской компании. Прихожая, две спальни, санузел, ванная с душевой кабиной.

  • Номера "Стандарт"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Номера "Стандарт"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Номера "Стандарт"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Номера "Стандарт"
    Фото: Арсений Тимашов
  • Номера "Стандарт"
    Фото: Арсений Тимашов

«В любом номере, независимо от категории, есть необходимая косметика», - рассказала начальник службы приёма и размещения пансионата Валентина Конченко.

Для тех, кто привык к большему комфорту, подойдут номера c отдельным входом в корпусе D Например, четырехместный номер повышенной комфортности семейного типа. Это двухуровненый номер. На первым этаже находится гостиная, совмещенная с кухней, на втором — две спальни. Номера отличает красивый интерьер и множество приятных мелочей. Так, в номере есть меню подушек — то есть каждый гость может выбрать себе наиболее удобный вариант для сна.

  • Корпус Д
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Д
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Д
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Д
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Д
    Фото: Арсений Тимашов

В корпусе Е номеров всего шесть. Половину здания занимают номера-люкс, а вторую половину — номера-апартаменты Е5 и Е6. Это просторные двухуровневые помещения с высокими потолками. На первом этаже находится гостиная и кухня, на втором — спальни и рабочий кабинет. Интерьер выполнен в классическом стиле. В номере для удобства гостей два санузла. А в цокольном этаже - сауна с бассейном.

Кстати, именно корпус Е в 1999 году стал местом съемок фильма «Особенности национальной политики».

  • Корпус Е
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Е
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Е
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Е
    Фото: Арсений Тимашов
  • Корпус Е
    Фото: Арсений Тимашов

«Эти номера - самые дорогие, потому что площадь большая. Второй номер — зеркальный, немного отличаются по интерьеру. Но проживая в этих номерах, гости при оформлении получают автоматом путевку «Здоровье+» - то есть все медицинские услуги дополнительно входят в путевку», - рассказала Валентина Конченко.

Также возможно размещение гостей и в отдельном «Домике охотника». Свое название деревянный коттедж получил из-за особого интерьера, который там присутствовал раньше. Сейчас от охотничьего жилища остались только стилизованные лыжи в прихожей. Интерьер — современный. В доме есть гостиная, спальня, кабинет, детская.

  • Дом охотника
    Фото: Арсений Тимашов
  • Дом охотника
    Фото: Арсений Тимашов
  • Дом охотника
    Фото: Арсений Тимашов

Помимо всех необходимых удобств в номерах (ЖК-телевизор, набор столовой посуды, электрочайник, мини-бар, сейф, фен, телефон), в каждом корпусе есть комната творчества, где для взрослых и детей организуют мастер-классы, и игровая комната.

Отдых в пансионате — это максимум комфорта и удобства каждому гостю. Не случайно в 2019 году пансионат «Кривск» Центрального банка Российской Федерации получил свидетельство о присвоении категории «Четыре звезды». Поэтому гости пансионата могут быть уверены, что получат соответствующий уровень комфорта, сервиса и никогда не разочаруются в выборе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

29 сентября 2021

Проекты псковских памятников жертвам геноцида представили на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»
29 сентября 2021

Псковские вездеходы протестировала Регина Тодоренко
29 сентября 2021

Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
29 сентября 2021

Какая зима ждет жителей Псковской области
29 сентября 2021

Соревнования по ликвидации ЧС техногенного характера проходят в Гдове
29 сентября 2021

Прогноз на зиму 2021-2022 обновил Росгидрометцентр
29 сентября 2021

«Газпром газораспределение Псков» повысил надежность газоснабжения микрорайона Пскова
29 сентября 2021

Видео: Мультик, деньги, топоры – как проводит лето в пушкиногорской деревне известный художник Игорь Шаймарданов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...