В районе Острова автомобиль Opel сбил велосипедистку
Сегодня в районе Острова на трассе Р-23 автомобиль Opel наехал на велосипедистку. ДТП произошло в 18:35 , сообщает корреспондент газеты «Островские вести».
Легковой автомобиль Opel, за рулём которого была женщина 30 лет, выезжал со стороны улицы Клавы Назаровой на шоссе Санкт-Петербург – Киев и совершил наезд на велосипедистку.
Водитель заявила, что не видела велосипедистку. Пострадавшую забрала бригада скорой помощи с предварительным диагнозом – перелом ключицы. Как сообщают свидетели происшествия, обе женщины были трезвы. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
20 сентября 2021
10 месяцев тюрьмы получила великолучанка за управление автомобилем в нетрезвом виде