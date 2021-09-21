В районе Острова автомобиль Opel сбил велосипедистку

20:38, 21 сентября 2021, ПАИ

Сегодня в районе Острова на трассе Р-23 автомобиль Opel наехал на велосипедистку. ДТП произошло в 18:35 , сообщает корреспондент газеты «Островские вести».

Легковой автомобиль Opel, за рулём которого была женщина 30 лет, выезжал со стороны улицы Клавы Назаровой на шоссе Санкт-Петербург – Киев и совершил наезд на велосипедистку.

Водитель заявила, что не видела велосипедистку. Пострадавшую забрала бригада скорой помощи с предварительным диагнозом – перелом ключицы. Как сообщают свидетели происшествия, обе женщины были трезвы. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи.