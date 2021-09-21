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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Цитируемость как показатель доверия и популярности

 

Благодаря чему портал Псковского агентства информации получил высокий рейтинг доверия? Какие СМИ цитируют ПАИ?  Какой контент представлен сегодня на сайте? И о популярных проектах информагентства, смотрите в новом выпуске программы от 21 сентября.

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