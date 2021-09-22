Коечный фонд для коронавирусных пациентов в Псковской области заполнен на 85%

23:41, 21 сентября 2021, ПАИ

В псковской области за последние сутки выявили 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. 103 человека выздоровело. Статистика смертей пополнилась двумя пациентами. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме этого он сообщил, что коечный фонд для короновирусных больных в регионе заполнен на 85%.

​«Показатель достаточно высокий, но приемлемый», – прокомментировал цифру глава региона.