Дожди и до +12 градусов ожидается 22 сентября в Псковской области
22 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +7 до +12.
Атмосферное давление высокое.
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