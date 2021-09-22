Дожди и до +12 градусов ожидается 22 сентября в Псковской области

07:23, 22 сентября 2021, ПАИ

22 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +7 до +12.

Атмосферное давление высокое.