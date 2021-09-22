Выставка лаковой миниатюры открылась в Пскове

09:09, 22 сентября 2021, ПАИ

21 сентября во Дворе Постникова в Пскове открылась выставка «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре», на которой представлены наиболее яркие экспонаты коллекции лаков, хранящейся во Всероссийском музее А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке представлены работы М. П. Вакурова, В. В. Жегалова, Н. М. Зиновьева, В. В. Котухина, А. А. Дыдыкина, Т. П. Лятова, И. М. Баканова, стоявших у истоков создания артели в 1920-е гг. Именно они заложили традиции известного сегодня во всем мире искусства Палеха. Развитие народного промысла продолжили их ученики – художники следующих поколений – А. В. Терехин, П. Ф. Чуланин, А. М. Куркин, В. А. Панин.

На выставке можно также увидеть произведения представителей других художественных школ: шкатулку «Сказка о царе Салтане» А. И. Козлова из Федоскино, созданную в традиционной для этого промысла технике с использованием масляных красок; шкатулки «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Руслан и Людмила» двух представителей старшего поколения художников Мстёры А. Ф. Котягина и Г. Дмитриева. Основные особенности этого направления лаковой миниатюры заключаются в усложненности и многоплановости композиции, присутствии растительных и геометрических узоров, для них характерна роспись в голубовато-серебристых, охристо-желтых и красных тонах.

Выставка работает во Дворе Постникова, адрес: ул. Олега Кошевого, 2.