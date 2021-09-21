14 млн требуется на реконструкцию канализационно-насосной станции в Крестах в Пскове

09:32, 22 сентября 2021, ПАИ

МП города Пскова «Горводоканал» за счет собственных средств подготовило задание на проектирование капитального ремонта канализационно-насосной станции в ДОС-120 в Крестах, стоимость работ оценивается в 14 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Вопрос обсуждался на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова 21 сентября. В мероприятии приняли участие заместители главы администрации города Валентина Зубова и Елена Жгут, руководители структурных подразделений администрации.

В ходе заседания отмечалось, что данная станция была передана на баланс «Горводоканала» несколько лет назад в аварийном состоянии. Сейчас ее техническая изношенность составляет почти 100%. В связи с этим руководство предприятия обратилось к депутатам с просьбой предусмотреть в бюджете города на 2022 год необходимые средства для проведения капремонта.

Члены комитета по ЖКХ и благоустройству приняли данную информацию к сведению и направят ее в комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике ПГД с просьбой учесть данное обращение при формировании муниципального бюджета на 2022 год.

Также в ходе заседания рассматривались вопросы о строительстве водозабора в микрорайоне Псковкирпич, проведении ремонта дорог в ряде районов города, а также о внесении изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова.