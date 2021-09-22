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Общество

19 батончиков шоколада украл пскович из магазина

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, который украл сладости из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 24-летнего псковича, который похитил из торгового зала 19 батончиков шоколада.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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