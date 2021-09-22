Вечером в Печорах состоится органный концерт

09:49, 22 сентября 2021, ПАИ

22 сентября в 18:30 в Печорах в кирхе Святого Петра на улице Гагарина, 12а состоится концерт органной музыки «Музыкальная молитва». Перед слушателями выступит органистка из Москвы Виктория Гамазова, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В программе:

И. С. Бах Фантазия и фуга до минор BWV 537

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 737

Г. Бём «Vater unser im Himmelreich»

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 636

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 683

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 682

С. Франк Прелюдия, фуга и вариация си минор, op.18

И. Брамс Хоральная прелюдия «Mein Jesu, der du mich» op. 122 №1

И. С. Бах Токката и фуга ре минор BWV 565.