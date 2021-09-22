Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Вечером в Печорах состоится органный концерт

22 сентября в 18:30 в Печорах в кирхе Святого Петра на улице Гагарина, 12а состоится концерт органной музыки «Музыкальная молитва». Перед слушателями выступит органистка из Москвы Виктория Гамазова, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В программе:

И. С. Бах Фантазия и фуга до минор BWV 537

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 737

Г. Бём «Vater unser im Himmelreich»

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 636

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 683

И. С. Бах «Vater unser im Himmelreich» BWV 682

С. Франк Прелюдия, фуга и вариация си минор, op.18

И. Брамс Хоральная прелюдия «Mein Jesu, der du mich» op. 122 №1

И. С. Бах Токката и фуга ре минор BWV 565.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

22 сентября 2021

Российские ученые проведут анализ костей Ивана Грозного
22 сентября 2021

Выставка лаковой миниатюры открылась в Пскове
21 сентября 2021

Очередной ежегодный конкурс аутентичной песни пройдёт в Пскове

21 сентября 2021

Псковские архитекторы реконструируют здание в центре города для театра кукол
21 сентября 2021

Премьерой «Айболита» откроется 59-й сезон в Псковском областном театре кукол
21 сентября 2021

В рамках большого гастрольного тура Ансамбль танца Сибири посетит Псков
20 сентября 2021

О необходимости конструктивного взаимодействия с псковским отделением ВООПИиК заявил Вадим Нэдик

20 сентября 2021

Фоторепортаж: «Ночь выборов – 2021»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...